Новосибирец прошёл отборочный тур в шоу «ПЕСНИ» на телеканале ТНТ

Олег Вишневский прошёл в следующий этап музыкального конкурса

Олег Вишневский исполнил песню, которая называется «Ацетилсалициловая кислота»
Олег Вишневский исполнил песню, которая называется «Ацетилсалициловая кислота»

Новосибирский исполнитель песен Олег Вишневский прошёл отборочный тур в шоу «ПЕСНИ» на телеканале ТНТ. Эфир с его участием вышел вечером 21 апреля.  Две недели назад Вишневский прошёл кастинг в шоу — он услышал «Да» от рэпера Басты и попал в следующий тур. 


На этапе отбора участников вызывали по пять человек на сцену — им нужно было исполнить песню собственного сочинения, а продюсеры принимали решение об их дальнейшем участии. 


Новосибирец исполнил авторскую песню, которая называется «Ацетилсалициловая кислота». Заветное «Да» он услышал только от Басты, но этого достаточно, чтобы пройти в следующий тур.


«Я много за кого проголосую сегодня. Я проголосую и за Сотникова, и за Вишневского», — принял решение Баста. 


После выступления Вишневский поделился своими впечатлениями. «Мне кажется, Тимати меня хейтит (открыто показывает свою ненависть. — Прим.ред), [потому что] он на этапе кастингов не проголосовал за меня и сейчас [тоже не проголосовал]», — отметил Олег Вишневский в интервью.


Также на этапе кастинга в шоу прошла новосибирская исполнительница KINA, но отборочный тур ей пройти не удалось — жюри отправило её домой. 


В начале марта в шоу «Голос. Дети» на Первом канале попала новосибирская певица, 9-летняя Виктория Николаева — её исполнение песни «Перемирие» заставило Валерия Меладзе взять девочку в команду.

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