У Зеленского — 72%: по результатам экзитполов юморист обогнал действующего президента Украины

Экзитполы опубликовали данные опросов

По данным трёх разных опросов, за Зеленского свои голоса отдали не меньше 72,7% избирателей
По данным трёх разных опросов, за Зеленского свои голоса отдали не меньше 72,7% избирателей

Юморист и шоумен Владимир Зеленский серьёзно обошёл действующего президента Украины Петра Порошенко во втором туре выборов. Его поддержала большая часть избирателей, а данные результатов опросов показали во время прямой трансляции телеканалов «1+1» и «112.Украина».


По информации телеканала «1+1», Зеленский заручился поддержкой 72,7% избирателей, а по данным «112.Украина», у Зеленского 73,7% голосов.


Также уже опубликованы результаты национального экзитпола, который проводили несколько социологических агентств. По этим данным, за Зеленского проголосовали 73,2%, за Порошенко — 25,3%.


После обнародования этих данных люди из команды Зеленского намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Руслана Стефанчука, ответственного за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского.


— Думаю, что направление, связанное с контактами с Россией, для нас будет приоритетным, — передаёт РБК слова Стефанчука. — Нам нужно искать выход из ситуации, нам нужно завершение войны в ближайшее время.


Напомним, что Владимир Зеленский набрал большинство голосов и в первом туре выборов. А 19 апреля Владимир Зеленский и Петр Порошенко провели дебаты. Они говорили о непрекращающейся войне на Украине, ее будущем и коррупции в стране. 

Прочтений: 964

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено