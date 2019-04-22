У Зеленского — 72%: по результатам экзитполов юморист обогнал действующего президента Украины

По данным трёх разных опросов, за Зеленского свои голоса отдали не меньше 72,7% избирателей

Юморист и шоумен Владимир Зеленский серьёзно обошёл действующего президента Украины Петра Порошенко во втором туре выборов. Его поддержала большая часть избирателей, а данные результатов опросов показали во время прямой трансляции телеканалов «1+1» и «112.Украина».





По информации телеканала «1+1», Зеленский заручился поддержкой 72,7% избирателей, а по данным «112.Украина», у Зеленского 73,7% голосов.





Также уже опубликованы результаты национального экзитпола, который проводили несколько социологических агентств. По этим данным, за Зеленского проголосовали 73,2%, за Порошенко — 25,3%.





После обнародования этих данных люди из команды Зеленского намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Руслана Стефанчука, ответственного за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского.





— Думаю, что направление, связанное с контактами с Россией, для нас будет приоритетным, — передаёт РБК слова Стефанчука. — Нам нужно искать выход из ситуации, нам нужно завершение войны в ближайшее время.





Напомним, что Владимир Зеленский набрал большинство голосов и в первом туре выборов. А 19 апреля Владимир Зеленский и Петр Порошенко провели дебаты. Они говорили о непрекращающейся войне на Украине, ее будущем и коррупции в стране.