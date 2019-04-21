«Ушла эпоха»: В Центральном парке разобрали колесо обозрения

Вот так сейчас выглядит место, где раньше находился аттракцион

В центральном парке Новосибирска рабочие полностью разобрали 27-метровое колесо обозрения — об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщила Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска.







«Ушла эпоха. 43 года в Центральном парке», — написала Терешкова на своей странице в Facebook.







Демонтаж аттракциона начался во вторник, 16 апреля. Власти Новосибирска планируют поставить на этом месте новое и современное колесо обозрения в следующем году.





В следующем году в этом месте появится новое колесо обозрения





Решение о замене колеса обозрения было принято ещё в 2017 году — власти Новосибирска планируют за несколько лет преобразить Центральный парк: он превратится в большую зелёную зону с «лесным ковром», современными кафе и новыми аттракционами, в том числе колесом обозрения.