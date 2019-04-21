«Ушла эпоха»: В Центральном парке разобрали колесо обозрения

Рабочие полностью разобрали один из старейших аттракционов Новосибирска

Вот так сейчас выглядит место, где раньше находился аттракцион
Вот так сейчас выглядит место, где раньше находился аттракцион

В центральном парке Новосибирска рабочие полностью разобрали 27-метровое колесо обозрения — об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщила Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска. 


«Ушла эпоха. 43 года в Центральном парке», — написала Терешкова на своей странице в Facebook.


Демонтаж аттракциона начался во вторник, 16 апреля. Власти Новосибирска планируют поставить на этом месте новое и современное колесо обозрения в следующем году. 


В следующем году в этом месте появится новое колесо обозрения
В следующем году в этом месте появится новое колесо обозрения


Решение о замене колеса обозрения было принято ещё в 2017 году — власти Новосибирска планируют за несколько лет преобразить Центральный парк: он превратится в большую зелёную зону с «лесным ковром», современными кафе и новыми аттракционами, в том числе колесом обозрения.

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