Сибирячка стала бронзовым чемпионом России по бодибилдингу — теперь она едет на чемпионат Европы

Также спортсменка завоевала второе место на Кубке России в категории «фитнес-бикини»

Впереди у девушки чемпионат Европы — для неё это первые международные соревнования
Впереди у девушки чемпионат Европы — для неё это первые международные соревнования

Спортсменка из Новосибирска Алина Воронова стала бронзовым чемпионом России по бодибилдингу в категории «юниорки (до 166 см)» и серебряным призёром на Кубке России в категории «фитнес-бикини (до 162 см)». Через 10 дней сибирячка вылетает на чемпионат Европы в Испанию — для неё это первый международный турнир. 


Сибирячка довольна своими результатами. По её словам, выиграть чемпионат России сложнее, чем соревнования международного класса. 


«В силу своего перфекционизма я довольна всё-таки собой на 90%, и если я обычно к победам отношусь спокойно, то эти результаты меня действительно порадовали, потому что, я считаю, главное — это собственный прогресс, а я смогла подняться на ступенечку повыше. Увезти с чемпионата России кубки и медали — это дорогого стоит, кто в теме, тот поймет, ведь в нашем спорте чемпионат России считается сложнее, чем Европа и мир. <...> Сейчас действительно осознаю, что к этому сезону мне удалось спрогрессировать в подаче, образе, и форму немного подточили, <...> но, конечно же, ещё много работы и есть куда улучшаться. <...> Следующий старт через 2 недели — первый мой международный старт, чемпионат Европы. Очень хотелось посмотреть, в чём различие судейства на международном старте и у нас», — написала Алина Воронова на своей странице в Instagram. 


В соревнованиях участвовала 41 спортсменка в двух ростовых категориях
В соревнованиях участвовала 41 спортсменка в двух ростовых категориях


В феврале новосибирская спортсменка Валентина Верменюк стала бронзовым призёром чемпионата России по пауэрлифтингу — она рассказала, что борьба была тяжёлой, но она довольна своим результатом.


Прочтений: 1120

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено