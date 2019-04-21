Впереди у девушки чемпионат Европы — для неё это первые международные соревнования

Спортсменка из Новосибирска Алина Воронова стала бронзовым чемпионом России по бодибилдингу в категории «юниорки (до 166 см)» и серебряным призёром на Кубке России в категории «фитнес-бикини (до 162 см)». Через 10 дней сибирячка вылетает на чемпионат Европы в Испанию — для неё это первый международный турнир.







Сибирячка довольна своими результатами. По её словам, выиграть чемпионат России сложнее, чем соревнования международного класса.





«В силу своего перфекционизма я довольна всё-таки собой на 90%, и если я обычно к победам отношусь спокойно, то эти результаты меня действительно порадовали, потому что, я считаю, главное — это собственный прогресс, а я смогла подняться на ступенечку повыше. Увезти с чемпионата России кубки и медали — это дорогого стоит, кто в теме, тот поймет, ведь в нашем спорте чемпионат России считается сложнее, чем Европа и мир. <...> Сейчас действительно осознаю, что к этому сезону мне удалось спрогрессировать в подаче, образе, и форму немного подточили, <...> но, конечно же, ещё много работы и есть куда улучшаться. <...> Следующий старт через 2 недели — первый мой международный старт, чемпионат Европы. Очень хотелось посмотреть, в чём различие судейства на международном старте и у нас», — написала Алина Воронова на своей странице в Instagram.





В соревнованиях участвовала 41 спортсменка в двух ростовых категориях





В феврале новосибирская спортсменка Валентина Верменюк стала бронзовым призёром чемпионата России по пауэрлифтингу — она рассказала, что борьба была тяжёлой, но она довольна своим результатом.



