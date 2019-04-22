ПДД для бывалых: когда пешеход мёртв, но прав

По счастливой случайности, ребёнок в этом ДТП не пострадал

ПДД несимметричны для пешеходов и автомобилистов в том смысле, что у последних и обязанностей больше, и ответственность жёстче. В проекте «ПДД для бывалых» мы вспоминаем часто забываемые пункты правил, и сегодня — разбор технологии пропуска пешеходов. В конце вас ждёт традиционный тест.







Как именно пропускать пешехода? Дилеммой для водителя являются широкие проезжие части, где пешеход может находиться в десятках метров от автомобиля. Нужно ли уступать, если он идёт с противоположного края дороги?







ПДД оставляют пространство для споров. Так, пункт 14.1 ПДД гласит: водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода. Аналогичный пункт для перекрёстков обязывает уступать пешеходам при повороте направо или налево, причём вне зависимости от того, идут ли они по переходу.





Классическая ситуация: при повороте водитель уступил дорогу ближним пешеходам, но не дальним: инспектор ДПС оформил штраф. Суды такую практику поддерживают

Но сам термин «уступить дорогу» вроде бы предполагает, что если пешеход далеко и своим манёвром мы не вынуждаем его изменить скорость или направление, проехать можно. Так ли это?







— Сложившаяся практика по таким делам однозначна и не допускает никаких двойных трактовок: пропускать нужно любого пешехода, пересекающего проезжую часть по переходу, а при поворотах на перекрёстках — даже вне перехода, — объясняет автоюрист Лев Воропаев. — Этот вопрос поднимался много раз, и Верховный суд поставил точку в спорах.







Эксперт отмечает, что даже при наличии разделительной полосы уступать нужно пешеходам, которые находятся ещё на противоположной стороне дороги.







— Иногда в таких ситуациях удается оспорить постановление, но в целом практика такова, что пешеходам, которые уже вступили на проезжую часть, нужно уступать безотносительно того, какое расстояние вас разделяет, — говорит он. — Но если пешеход ещё идёт по тротуару и не ступил на проезжую часть, обязанности пропускать его нет.







Правда, нужно учитывать пункт 10.1 ПДД. Если водитель видит мчащегося по тротуару ребенка, который вот-вот выскочит на проезжую часть, тормозить в пол нужно безотносительно того, есть ли переход.







А вот ещё одна неоднозначная ситуация: вы проезжаете широченный перекрёсток, и по пути загорается красный. Пешеходам в этот момент включается зелёный. Пункт 13.7 ПДД даёт вам возможность завершить манёвр, но как быть с пешеходами?

Маршрутка проскочила на жёлтый — в отдельных случаях правила допускают такой маневр. Но школьник, дожидаясь зелёного, не смотрел по сторонам и рванул сразу после включения. Кто виноват в ДТП?

В правилах есть пункт 13.8 ПДД, который предписывает водителям перед стартом на зелёный пропускать тех, кто завершает пересечение перекрёстка. Но к пешеходам подобных требований нет. Даже пункт 4.5 ПДД, который обязывает их убеждаться в безопасности (этот пункт обожают цитировать водители) распространяется на нерегулируемые переходы.







— С точки зрения судебной практики здесь тоже всё однозначно: в описанной ситуации пропускать обязаны водители, — поясняет Лев Воропаев. — Формально пешеходы должны убеждаться в безопасности маневра, но даже если они переходят на красный, не говоря о зелёном сигнале, водители должны соблюдать пункт 10.1 ПДД.







О пункте 10.1 ПДД мы уже писали — чаще всего именно он отправляет водителей в колонии. Проезжая перекрёсток при включении красного, водитель должен ожидать, что появится опасность — пешеходы в капюшонах и с наушниками. А потому нужно быть готовым тормозить и уступать.





Редкий случай, когда пешехода признали виновным безотносительно действий водителя. Здесь налицо умышленные действия сбитого

Российское законодательство ставит пешехода в приоритет: например, статья 1079 ГК РФ обязывает водителей, даже невиновных в ДТП, компенсировать вред пострадавшим в них пешеходам и пассажирам. Исключением являются обстоятельства непреодолимой силы или умысел потерпевшего (например, попытка самоубийства или автоподставы). Что ещё интереснее, пострадавший может взыскать ущерб и с виновного, и с невиновного водителя одновременно. С точки зрения законов пешеход является священной коровой.





Поддерживаете ли вы, что при наездах на пешеходов на водителя ложится большая часть ответственности?

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Нет, это абсурдная практика, которая расслабляет самих пешеходов К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования

Впрочем, пешеходам не стоит воспринимать этот посыл, как некую «лицензию на нарушение». Законы чаще всего на их стороне, но вот грубая физика — нет. И если водителей наказывают штрафами, а иногда — колонией, то для пешехода всё заканчивается травмами или смертью.







Выдержки из ПДД







8.3. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги — пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.





13.1. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.







14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу <*>, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.







14.2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. Продолжать движение разрешено с учетом требований пункта 14.1 Правил.







14.3. На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части (трамвайных путей) данного направления.







14.4. Запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним образовался затор, который вынудит водителя остановиться на пешеходном переходе.







14.6. Водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него (со стороны дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней.





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А теперь — небольшой тест.







Освобождается ли водитель от ответственности, если наедет на пешехода, который перебегал магистраль с ограждениями и разделительной полосой?

Да, на магистрали у водителей приоритет

Да, если не предпринял всё возможное для быстрой остановки

Нет, виноват в любом случае по статье 1079 ГК РФ





Вы поворачиваете налево на перекрёстке, где нет переходов. Нужно ли уступать дорогу пешеходу, перебегающему проезжую часть, на которую вы поворачиваете?

Нет

Только если существует прямая угроза наезда

Да





Считается ли нарушением ситуация, когда вы упёрлись в хвост пробки, остановившись поперёк пешеходного перехода?



Да

Нет, если не создаёт помех пешеходам

Нет





Вы поворачиваете во двор через проезд, который разрывает тротуар. По тротуару идут пешеходы. Нужно ли пропускать тех, кто пересекает проезд (переход отсутствует)?

Да

Да, если двор обозначен, как жилая зона

Нет, нужно лишь соблюдать осторожность (п. 10.1 ПДД)





Перед переходом автомобиль в соседней полосе начал тормозить и включил правый поворотник, потому что дальше — съезд во двор. Нужно ли в этом случае сбавлять скорость?

Да, в любом случае

Нет, если есть уверенность, что пешеходов нет





ПДД для бывалых: когда пешеход мёртв, но прав Правильные ответы: 5/10 Пока вы ездите, пешеходы должны бояться Пройти тест еще раз

ПДД для бывалых: когда пешеход мёртв, но прав Правильные ответы: 5/10 Посредственно. Вы точно сдавали на права? Пройти тест еще раз

ПДД для бывалых: когда пешеход мёртв, но прав Правильные ответы: 5/10 Очень хорошо! Пройти тест еще раз