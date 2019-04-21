На Северном проезде Audi застряла между КАМАЗом и его прицепом

Сегодня, 21 апреля, на Северном проезде Новосибирска Audi застряла между КАМАЗом и его прицепом.



«Водитель автомобиля КАМАЗ, двигаясь по улице Северный проезд со стороны винаповского моста, совершая левый поворот, не убедился в безопасности — в результате чего произошло столкновение с машиной Audi, которая двигалась в попутном направлении слева от него. Пострадавших нет», — рассказал корреспонденту НГС аварийный комиссар службы аварийных комиссаров «Альянс» Юрий Скибр.



ДТП произошло около 16:30, сейчас все его участники находятся на месте.

