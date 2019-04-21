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На Северном проезде Audi застряла между КАМАЗом и его прицепом

Виноват оказался водитель КАМАЗа

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Водитель КАМАЗа не убедился в безопасности манёвра

Фото: Юрий Скибр

Сегодня, 21 апреля, на Северном проезде Новосибирска Audi застряла между КАМАЗом и его прицепом.

«Водитель автомобиля КАМАЗ, двигаясь по улице Северный проезд со стороны винаповского моста, совершая левый поворот, не убедился в безопасности — в результате чего произошло столкновение с машиной Audi, которая двигалась в попутном направлении слева от него. Пострадавших нет», — рассказал корреспонденту НГС аварийный комиссар службы аварийных комиссаров «Альянс» Юрий Скибр.

ДТП произошло около 16:30, сейчас все его участники находятся на месте.

18 апреля в Новосибирск вернулись снегопады и огромные пробки: город встал из-за разбитых машин и скользких дорог.

Мария Тищенко
Фото Юрия Скибра

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Мария Тищенко

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КОММЕНТАРИИ (18)

zloy_gelios
21 апр 2019 в 18:24

Не проскочил
Не заметить камаз это надо постараться. Может водятел снимал очередной stories для инсты за рулем?

Drakonn
21 апр 2019 в 18:40

Как аудист умудрился въехать в середину автопоезда? он в своём уме был вообще? ... и как теперь подобным автопоездам разворачиваться в мегаполисах?

elka (грязныйРот)
21 апр 2019 в 18:14

Конечно виноват водитель камаза.