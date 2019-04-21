В Шри-Ланке прогремел восьмой взрыв: следователи считают, что теракты устроили смертники

Взрывы прогремели в церквях и пятизвездочных отелях

В Шри-Ланке прогремел восьмой взрыв, это произошло в 14:20 по местному времени (12:20 мск). Ранее сообщаюсь о том, что шесть взрывов прогремели в трех церквях в городах Котахена, Негомбо и Баттикалоа, а также в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury в Коломбо, а седьмой — в городе Дематагода. Число жертв достигло 187, почти 500 человек пострадали.







Следователи считают, что взрывы устроили смертники, сообщает местное издание Daily Mirror со ссылкой на источники, знакомые с расследованием. По предварительным результатам расследования, 20 апреля два человека заселились в номер в отеле Shangri-La, в котором позже прогремел взрыв. Записи камер видеонаблюдения показали, что подозреваемые взорвали бомбы в кафе и коридоре отеля.







По сообщению AFP, начальник полиции Шри-Ланки Пуджут Джаясундара за 10 дней до взрывов объявил, что смертники планируют теракты в церквях. «Агентство внешней разведки сообщило, что NTJ (National Thowheeth Jama'ath) планирует совершать теракты, направленные на известные церкви, а также Высокую комиссию Индии в Коломбо (Indian high commission in Colombo)», — говорится в сообщении агентства.







NTJ — радикальная мусульманская группа в Шри-Ланке. В прошлом году она совершила акт вандализма в отношении буддийских статуй.







На видео попал момент одного из взрывов:







