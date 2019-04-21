В Шри-Ланке прогремел восьмой взрыв: следователи считают, что теракты устроили смертники

Начальник полиции Шри-Ланки за 10 дней до взрывов объявил о планах террористов

Взрывы прогремели в церквях и пятизвездочных отелях
Взрывы прогремели в церквях и пятизвездочных отелях

В Шри-Ланке прогремел восьмой взрыв, это произошло в 14:20 по местному времени (12:20 мск). Ранее сообщаюсь о том, что шесть взрывов прогремели в трех церквях в городах Котахена, Негомбо и Баттикалоа, а также в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury в Коломбо, а седьмой — в городе Дематагода. Число жертв достигло 187, почти 500 человек пострадали.


Следователи считают, что взрывы устроили смертники, сообщает местное издание Daily Mirror со ссылкой на источники, знакомые с расследованием. По предварительным результатам расследования, 20 апреля два человека заселились в номер в отеле Shangri-La, в котором позже прогремел взрыв. Записи камер видеонаблюдения показали, что подозреваемые взорвали бомбы в кафе и коридоре отеля.


По сообщению AFP, начальник полиции Шри-Ланки Пуджут Джаясундара за 10 дней до взрывов объявил, что смертники планируют теракты в церквях. «Агентство внешней разведки сообщило, что NTJ (National Thowheeth Jama'ath) планирует совершать теракты, направленные на известные церкви, а также Высокую комиссию Индии в Коломбо (Indian high commission in Colombo)», — говорится в сообщении агентства. 


NTJ — радикальная мусульманская группа в Шри-Ланке. В прошлом году она совершила акт вандализма в отношении буддийских статуй.


На видео попал момент одного из взрывов:



Прочтений: 81
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено