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Сотрудники новосибирских компаний соревновались в умении метать бумажки в корзину и бегать до кулера

Чемпионат по офисным видам спорта прошёл в шестой раз

Сотрудники новосибирских компаний соревновались в умении метать бумажки в корзину и бегать до кулера

Сегодня, 21 апреля, в Новосибирске прошёл VI чемпионат по офисным видам спорта, в котором сотрудники новосибирских компаний соревновались в умении метать бумажку в корзину и быстро бегать до кулера. Всего участвовало 15 команд.


«Чемпионат прошёл отлично. Много эмоций и драйва. Как всегда, слёзы радости и поражения — как в настоящем спорте. Первое место заняла команда компании ДМС ("Дистрибьютерская менеджмент система"), на втором месте — РЖД, на третьем — "Сбербанк". Поощрительные призы получили компании "Ателит", "Альфа-банк" и Страховой дом ВСК», — сообщил корреспонденту НГС директор компании «Конструктор событий», организатор чемпионата по офисным видам спорта Филипп Родионов.


В соревнованиях участвовали 15 команд
В соревнованиях участвовали 15 команд


В числе традиционных дисциплин соревнований были эстафета до кулера, метание бумажки в корзину, офисный боулинг, когда сбивают бутыли из-под воды.


«В этом году появился новый вид спорта "Ночной дрифт". Введён фотофиниш, который позволяет командам обжаловать решение жюри, но это может и усугубить их положение, — это делает систему судейства более прозрачной. На этом чемпионате было много команд-дебютантов, которые показали хорошие результаты», — рассказал о нововведениях главный судья чемпионата Антон Лопанин.


В этом году в чемпионате появилась фотофиксация на финише, чтобы судейство было более прозрачным


У участников были свои болельщики
У участников были свои болельщики


Одна из дисциплин — бумажный баскетбол с корзиной для мусора
Одна из дисциплин — бумажный баскетбол с корзиной для мусора


Офисные работники соревновались, кто сможет попасть бумажкой в корзину
Офисные работники соревновались, кто сможет попасть бумажкой в корзину


Ещё одна дисциплина чемпионата — гонки на офисных креслах
Ещё одна дисциплина чемпионата — гонки на офисных креслах


Участникам нужно было скорее добраться до кулера
Участникам нужно было скорее добраться до кулера


В каждой команде могло быть 8–10 участников
В каждой команде могло быть 8–10 участников


Игроки в офисный боулинг
Игроки в офисный боулинг


Задача игроков — сбить пустые бутылки из-под воды
Задача игроков — сбить пустые бутылки из-под воды


Участники новой дисциплины «Ночной дрифт» с завязанными глазами
Участники новой дисциплины «Ночной дрифт» с завязанными глазами


В 2018 году в новосибирском чемпионате по офисным видам спорта участвовало 11 команд.

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