Сотрудники новосибирских компаний соревновались в умении метать бумажки в корзину и бегать до кулера

Чемпионат по офисным видам спорта прошёл в шестой раз

Сегодня, 21 апреля, в Новосибирске прошёл VI чемпионат по офисным видам спорта, в котором сотрудники новосибирских компаний соревновались в умении метать бумажку в корзину и быстро бегать до кулера. Всего участвовало 15 команд.







«Чемпионат прошёл отлично. Много эмоций и драйва. Как всегда, слёзы радости и поражения — как в настоящем спорте. Первое место заняла команда компании ДМС ("Дистрибьютерская менеджмент система"), на втором месте — РЖД, на третьем — "Сбербанк". Поощрительные призы получили компании "Ателит", "Альфа-банк" и Страховой дом ВСК», — сообщил корреспонденту НГС директор компании «Конструктор событий», организатор чемпионата по офисным видам спорта Филипп Родионов.





В соревнованиях участвовали 15 команд





В числе традиционных дисциплин соревнований были эстафета до кулера, метание бумажки в корзину, офисный боулинг, когда сбивают бутыли из-под воды.







«В этом году появился новый вид спорта "Ночной дрифт". Введён фотофиниш, который позволяет командам обжаловать решение жюри, но это может и усугубить их положение, — это делает систему судейства более прозрачной. На этом чемпионате было много команд-дебютантов, которые показали хорошие результаты», — рассказал о нововведениях главный судья чемпионата Антон Лопанин.







В этом году в чемпионате появилась фотофиксация на финише, чтобы судейство было более прозрачным





У участников были свои болельщики





Одна из дисциплин — бумажный баскетбол с корзиной для мусора





Офисные работники соревновались, кто сможет попасть бумажкой в корзину





Ещё одна дисциплина чемпионата — гонки на офисных креслах





Участникам нужно было скорее добраться до кулера





В каждой команде могло быть 8–10 участников





Игроки в офисный боулинг





Задача игроков — сбить пустые бутылки из-под воды





Участники новой дисциплины «Ночной дрифт» с завязанными глазами





В 2018 году в новосибирском чемпионате по офисным видам спорта участвовало 11 команд.

