Сотрудники новосибирских компаний соревновались в умении метать бумажки в корзину и бегать до кулера
Чемпионат по офисным видам спорта прошёл в шестой раз
Сегодня, 21 апреля, в Новосибирске прошёл VI чемпионат по офисным видам спорта, в котором сотрудники новосибирских компаний соревновались в умении метать бумажку в корзину и быстро бегать до кулера. Всего участвовало 15 команд.
«Чемпионат прошёл отлично. Много эмоций и драйва. Как всегда, слёзы радости и поражения — как в настоящем спорте. Первое место заняла команда компании ДМС ("Дистрибьютерская менеджмент система"), на втором месте — РЖД, на третьем — "Сбербанк". Поощрительные призы получили компании "Ателит", "Альфа-банк" и Страховой дом ВСК», — сообщил корреспонденту НГС директор компании «Конструктор событий», организатор чемпионата по офисным видам спорта Филипп Родионов.
В числе традиционных дисциплин соревнований были эстафета до кулера, метание бумажки в корзину, офисный боулинг, когда сбивают бутыли из-под воды.
«В этом году появился новый вид спорта "Ночной дрифт". Введён фотофиниш, который позволяет командам обжаловать решение жюри, но это может и усугубить их положение, — это делает систему судейства более прозрачной. На этом чемпионате было много команд-дебютантов, которые показали хорошие результаты», — рассказал о нововведениях главный судья чемпионата Антон Лопанин.
В 2018 году в новосибирском чемпионате по офисным видам спорта участвовало 11 команд.
Мария Тищенко
Фото и видео Александра Ощепкова