Константина Терещенко вызвали в СК из-за видео с избиением школьника в Барабинске

Сам Константин Терещенко инициировал проверку МВД и СК, получив видео избиения

Депутат Константин Терещенко опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором он объясняет, зачем его вызвали в Следственный комитет: по его словам, отец подростка, который участвовал в жестоком избиении школьника в Барабинске, написал жалобу из-за того, что Терещенко распространял видео.







«За то, что я обнародовал эту всю ситуацию. Я так понимаю, он недоволен, что это всё произошло, и просит меня привлечь к уголовной ответственности. Следователи предложили рассказать всё как есть, как я получил это видео», — рассказал корреспонденту НГС Константин Терещенко.





Он добавил, что в СК у него осмотрели телефон, страницу в Facebook и «Одноклассниках» и сделали скриншоты.





Константин Терещенко сходил в СК в субботу, 20 апреля





«На этом пока всё закончилось. Я пока не понимаю, чего добиваются эти товарищи, которые беспредельщики, и их родители. Но я так понимаю, что они не раскаиваются. Какая-то непонятная ситуация. Они же сами всё разместили, сами всё снимали, они сами всё выкладывали. Это видео двое с лишним суток гуляло по WhatsApp жителей города Барабинска», — отметил Терещенко.





Само избиение школьника произошло в Барабинске 7 апреля. На видео, которое разошлось по всему Барабинску за пару дней, пять парней окружили подростка, один из них наносит ему удар ногой в голову, и тот падает, теряя сознание. Когда ролик увидел депутат местного горсовета Константин Терещенко, он написал заявление в полицию и СК с просьбой проверить обстоятельства видеосъемки.





Выяснилось, что нападавшему 17 лет, он учится в филиале новосибирского колледжа транспортных технологий, раньше занимался единоборствами, а в последнее время готовился стать десантником.





18 апреля жестоко избитого в Барабинске школьника выписали из больницы.