На Шри-Ланке во время пасхальных служб произошли взрывы в церквях и отелях, погибли 52 человека
Еще 283 пострадали
На Шри-Ланке произошло шесть взрывов в отелях и католических церквях во время пасхальных служб. Об этом сообщают Reuters и BBC News.
Взрывы произошли почти одновременно в трех отелях и одной церкви в Коломбо — столице страны, а также в двух церквях в ее пригороде Негомбо.
По данным местной полиции и медиков, погибли 52 человека и 283 пострадали.
Как сообщает Daily Mirror, полиция прибыла на места инцидентов и оцепила церкви и отели. Среди погибших могут быть иностранные туристы.
Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял.
Фото: Aashik Nazardeen / Twitter