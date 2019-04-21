На Шри-Ланке во время пасхальных служб произошли взрывы в церквях и отелях, погибли 52 человека

Еще 283 пострадали

Взрывы произошли в том числе в трех церквях
Взрывы произошли в том числе в трех церквях

На Шри-Ланке произошло шесть взрывов в отелях и католических церквях во время пасхальных служб. Об этом сообщают Reuters и BBC News. 


Взрывы произошли почти одновременно в трех отелях и одной церкви в Коломбо — столице страны, а также в двух церквях в ее пригороде Негомбо. 


По данным местной полиции и медиков, погибли 52 человека и 283 пострадали. 


Как сообщает Daily Mirror, полиция прибыла на места инцидентов и оцепила церкви и отели. Среди погибших могут быть иностранные туристы. 


Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял. 


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