В Новосибирске ищут женщину в розовой вязаной шапке

Анна Куликова пропала два дня назад

Добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 32-летней Анны Куликовой, которая пропала 19 апреля в Калининском районе Новосибирска.







«Мы начали инфопоиск совместно с УВД Калининского района города Новосибирска. Заявка к нам поступила два дня назад, но полиция брала некоторое время для проверки ряда фактов», — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.





В ориентировке сообщается, что Анна Куликова нормального телосложения, у неё русые волосы с рыжим и серые глаза. Рост пропавшей 165 сантиметров. В день исчезновения она была одета в чёрную куртку с капюшоном, синие или чёрные джинсы, чёрные кроссовки и в розовую вязаную шапку.





Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700–54–52.





17 апреля в Первомайском районе Новосибирска нашли 9-летнего мальчика, который не вернулся с тренировки. НГС вёл онлайн-трансляцию поисков.