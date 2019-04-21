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«Могут, когда захотят»: московский блогер оценил ещё один микрорайон Новосибирска

Илья Варламов поставил «Европейскому Берегу» четвёрку

Видео называется «Новосибирск: могут, когда захотят». Сам блогер говорит в видео, что это похоже на рекламу застройщика, но он старался быть «максимально критично настроенным» и якобы не знал, что это компания «Брусника». Считает, что их проекты в Екатеринбурге лучше, чем в Новосибирске
Видео называется «Новосибирск: могут, когда захотят». Сам блогер говорит в видео, что это похоже на рекламу застройщика, но он старался быть «максимально критично настроенным» и якобы не знал, что это компания «Брусника». Считает, что их проекты в Екатеринбурге лучше, чем в Новосибирске

Московский блогер Илья Варламов опубликовал на своём YouTube-канале очередное видео о Новосибирске и дал оценку микрорайону «Европейский Берег»: его поразили дворы без машин и благоустройство как в европейских странах, но не понравилась этажность жилья и качество строительства некоторых домов.


«В Новосибирске не так уныло, как могло показаться. Здесь есть хороший новый район — пример жилья нового формата», — говорится в описании видео.


Илья Варламов сказал в видео, что этот район «неплохой»: «Я даже, можно сказать, был приятно удивлён. Я ожидал, что будет хуже. Что понравилось? Мне понравилась разная архитектура, мне понравились новые дворы, особенно последние, которые я посмотрел», — подытожил блог.


При этом ему не понравились дома-башни. По его мнению, они «непонятно, как появились».


«Не совсем правильного размера эти кварталы: их надо было делать плотнее, этажность можно сделать чуть меньше и застройку сделать чуть плотнее — и было бы вообще классно. Не понравилось качество строительства некоторых домов, которые я вам показал. <...> Пока мы ставим четвёрочку "Европейскому Берегу" — это квартал, за который не стыдно», — резюмировал Варламов.


Ранее Илья Варламов раскритиковал в Новосибирске жилой комплекс «Просторный», находящийся в Кировском районе, написав, что «бараки для рабов лучше выглядят». Новосибирцев, живущих там, возмутило такое заявление блогера.

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