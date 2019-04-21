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Водитель УАЗа «Патриот» насмерть сбил женщину на улице Авиастроителей

Водитель машины, скорая и полиция находятся на месте происшествия

Женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода
Женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода

Сегодня утром, 21 апреля, водитель УАЗа «Патриот» насмерть сбил женщину на улице Авиастроителей в Дзержинском районе Новосибирска.


«В 09:52 поступило сообщение о том, что на улице Авиастроителей, около дома № 3, водитель автомобиля УАЗ "Патриот" совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В настоящее время личность погибшей устанавливается», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


Полиция устанавливает личность погибшей 
Полиция устанавливает личность погибшей 


Сотрудники полиции сейчас работают на месте и выясняют причины происшествия. Также на месте находятся скорая и сам водитель УАЗа «Патриот».


В октябре 2018 года в Новосибирске пенсионерка на «Сузуки» насмерть сбила женщину.

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