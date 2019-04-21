Водитель машины, скорая и полиция находятся на месте происшествия

Женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода

Сегодня утром, 21 апреля, водитель УАЗа «Патриот» насмерть сбил женщину на улице Авиастроителей в Дзержинском районе Новосибирска.







«В 09:52 поступило сообщение о том, что на улице Авиастроителей, около дома № 3, водитель автомобиля УАЗ "Патриот" совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В настоящее время личность погибшей устанавливается», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.







Полиция устанавливает личность погибшей





Сотрудники полиции сейчас работают на месте и выясняют причины происшествия. Также на месте находятся скорая и сам водитель УАЗа «Патриот».







В октябре 2018 года в Новосибирске пенсионерка на «Сузуки» насмерть сбила женщину.