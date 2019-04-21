Водитель УАЗа «Патриот» насмерть сбил женщину на улице Авиастроителей
Водитель машины, скорая и полиция находятся на месте происшествия
Сегодня утром, 21 апреля, водитель УАЗа «Патриот» насмерть сбил женщину на улице Авиастроителей в Дзержинском районе Новосибирска.
«В 09:52 поступило сообщение о том, что на улице Авиастроителей, около дома
Сотрудники полиции сейчас работают на месте и выясняют причины происшествия. Также на месте находятся скорая и сам водитель УАЗа «Патриот».
В октябре 2018 года в Новосибирске пенсионерка на «Сузуки» насмерть сбила женщину.
Мария Тищенко
Фото Густаво Зырянова, предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Новосибирской области