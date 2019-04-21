В Новосибирск привезли необычную розовую вербу из Голландии

Верба может простоять в течение года

Считается, что верба приносит удачу и оберегает дом

Сегодня, 21 апреля, отмечается Вербное воскресенье — к этому празднику в новосибирский салон цветов La Rose привезли яркую розовую вербу из Голландии.







«Да, это крашенная верба. Технологию не можем раскрыть, так как сами её не владеем: голландцы не раскрывают её», — пояснили в салоне цветов.







Цена за штуку — 90 рублей. Ранее в Новосибирске начали продавать вербу из Горного Алтая: букет из маленьких веток стоит 30 рублей.







Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, отмечается в шестое воскресенье Великого поста, за неделю до Пасхи. Верба символизирует пальмовые ветви, которыми люди, по преданию, устилали дорогу Иисусу Христу во время его въезда в Иерусалим на осле. В праздник верующие по традиции освящают ветки вербы в церкви, а после хранят их и украшают ими иконы.







В феврале 2019 года в городе Обь, недалеко от Новосибирска, верба распустила в 30-градусный мороз.