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В Новосибирск привезли необычную розовую вербу из Голландии

Верба может простоять в течение года

Считается, что верба приносит удачу и оберегает дом
Считается, что верба приносит удачу и оберегает дом

Сегодня, 21 апреля, отмечается Вербное воскресенье — к этому празднику в новосибирский салон цветов La Rose привезли яркую розовую вербу из Голландии.


«Да, это крашенная верба. Технологию не можем раскрыть, так как сами её не владеем: голландцы не раскрывают её», — пояснили в салоне цветов.


Цена за штуку — 90 рублей. Ранее в Новосибирске начали продавать вербу из Горного Алтая: букет из маленьких веток стоит 30 рублей.


Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, отмечается в шестое воскресенье Великого поста, за неделю до Пасхи. Верба символизирует пальмовые ветви, которыми люди, по преданию, устилали дорогу Иисусу Христу во время его въезда в Иерусалим на осле. В праздник верующие по традиции освящают ветки вербы в церкви, а после хранят их и украшают ими иконы.


В феврале 2019 года в городе Обь, недалеко от Новосибирска, верба распустила в 30-градусный мороз.

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