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Происшествия

Несколько десятков домов в Заельцовском районе остались без света

Произошло аварийное отключение электричества

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Произошла авария на тепловой подстанции

Фото: Александр Ощепков/НГС

Вечером в субботу, 20 апреля, в Заельцовском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электричества в 55 домах.

По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», электричество пропало в 22:30. Света нет в домах на улицах Добросельская и Кедровая.

«Там произошло аварийное отключение на тепловой подстанции. <...> На месте работает аварийная бригада», — сообщили корреспонденту НГС в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска.

В диспетчерской уточнили, что свет должен вернуться около полуночи.

В минувшую среду, 17 апреля, 53 дома в Калининском районе остались без света — произошло аварийное отключение сразу на 20 подстанциях.

Александра Трофименко
Фото Александра Ощепкова
Скриншот Map.novo-sibirsk.ru

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КОММЕНТАРИИ (2)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
20 апр 2019 в 23:02

Надо на этот случай генератор дома иметь или жить там где не бывает отключений (на Богаткова)

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New Day TV / You Tube
20 апр 2019 в 23:05

Ненавижу такие ситуации.. Без света😠