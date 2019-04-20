Несколько десятков домов в Заельцовском районе остались без света

Вечером в субботу, 20 апреля, в Заельцовском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электричества в 55 домах.



По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», электричество пропало в 22:30. Света нет в домах на улицах Добросельская и Кедровая.

«Там произошло аварийное отключение на тепловой подстанции. <...> На месте работает аварийная бригада», — сообщили корреспонденту НГС в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска.

В диспетчерской уточнили, что свет должен вернуться около полуночи.