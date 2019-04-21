На Вокзальной заработала кондитерская с пончиками, в которые кладут паштет, рыбу и целые ягоды

В кондитерской делают 20 видов пончиков, но пока в наличии может оказаться всего 3–4

Предприниматель, занимавшийся до этого кейтерингом, решил развернуть в Новосибирске сеть пончиковых. Первая точка заработала на Вокзальной магистрали.







Кондитерская «Хочу пончик!» начала работать в конце этой недели в ТЦ «Виндзор», на первом этаже. Заведение разделено на две части — барная стойка с кофе и пончиками расположена в центре здания, а пара столиков с логотипом на стене — у окна. Делать заказ и забирать готовый напиток с пончиками нужно самостоятельно.







Тех, кто сюда пришел впервые, может смутить отсутствие в зале чего-то кроме двух столов. Пончики и кофе выдают в другом конце небольшого помещения





В заведении готовят 20 видов пончиков — как со сладкими, так и с несладкими начинками, например с паштетом и грушевым конфитюром, с лососёвым кремом и т. д. Один пончик стоит 80 рублей. Корреспондент НГС, впрочем, смог застать только три вида, заведение работает пока в тестовом режиме.











Как рассказала НГС представитель заведения, представившаяся как Кристина, «Хочу пончик!» — это проект владельца компании «Академ Кейтеринг» Михаила Демидова. В планах предпринимателя сделать на основе пончиков сеть небольших кофеен-кондитерских. Второе заведение сети должно заработать в начале будущей недели на Советской, 23 (в помещении, где работает магазин «Гастрономъ»).







Попытки сделать сеть пончиковых в Новосибирске предпринимаются давно. Так, в 2016 году компания из Южно-Сахалинска открыла в одном из ТРЦ точку своей сети «Японский пончик» (проработала около года). Однако, единственной крупной сетью, где делают сравнительно широкую линейку этого десерта, остается новосибирская Kuzina.

