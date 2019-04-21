На Вокзальной заработала кондитерская с пончиками, в которые кладут паштет, рыбу и целые ягоды

Заведение открыла кейтеринговая компания из Академгородка

В кондитерской делают 20 видов пончиков, но пока в наличии может оказаться всего 3–4
В кондитерской делают 20 видов пончиков, но пока в наличии может оказаться всего 3–4

Предприниматель, занимавшийся до этого кейтерингом, решил развернуть в Новосибирске сеть пончиковых. Первая точка заработала на Вокзальной магистрали.


Кондитерская «Хочу пончик!» начала работать в конце этой недели в ТЦ «Виндзор», на первом этаже. Заведение разделено на две части — барная стойка с кофе и пончиками расположена в центре здания, а пара столиков с логотипом на стене — у окна. Делать заказ и забирать готовый напиток с пончиками нужно самостоятельно.


Тех, кто сюда пришел впервые, может смутить отсутствие в зале чего-то кроме двух столов. Пончики и кофе выдают в другом конце небольшого помещения 
Тех, кто сюда пришел впервые, может смутить отсутствие в зале чего-то кроме двух столов. Пончики и кофе выдают в другом конце небольшого помещения 


В заведении готовят 20 видов пончиков — как со сладкими, так и с несладкими начинками, например с паштетом и грушевым конфитюром, с лососёвым кремом и т. д. Один пончик стоит 80 рублей. Корреспондент НГС, впрочем, смог застать только три вида, заведение работает пока в тестовом режиме. 



Как рассказала НГС представитель заведения, представившаяся как Кристина, «Хочу пончик!» — это проект владельца компании «Академ Кейтеринг» Михаила Демидова. В планах предпринимателя сделать на основе пончиков сеть небольших кофеен-кондитерских. Второе заведение сети должно заработать в начале будущей недели на Советской, 23 (в помещении, где работает магазин «Гастрономъ»).


Попытки сделать сеть пончиковых в Новосибирске предпринимаются давно. Так, в 2016 году компания из Южно-Сахалинска открыла в одном из ТРЦ точку своей сети «Японский пончик» (проработала около года). Однако, единственной крупной сетью, где делают сравнительно широкую линейку этого десерта, остается новосибирская Kuzina.

Прочтений: 365

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено