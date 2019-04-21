Владельцы ГУМа открыли в нём первую рыбную кулинарию

Ранее здесь же заработал их рыбный магазин

Пирог с нельмой даже испекли в форме рыбы
Пирог с нельмой даже испекли в форме рыбы

На первом этаже ГУМа заработал магазин «Кулинария». Практически все блюда здесь сделаны с использованием рыбы и морепродуктов. Владельцы планируют превратить этот проект в сеть.


Магазин «Кулинария» занял помещение, которое освободилось после того, как здесь закрылась торговая точка с хозяйственными товарами. «Кулинария» соседствует с минимаркетом «Ярче!».


Кулинария расположилась по пути в магазин «Ярче!», который расположен в глубине здания
Кулинария расположилась по пути в магазин «Ярче!», который расположен в глубине здания


«Кулинария» предлагает, в целом, стандартный набор блюд (салаты, пироги, холодные закуски, горячее и сэндвичи), однако практически все они сделаны на основе рыбы или морепродуктов. Так, помимо котлет из щуки и пирога с нельмой здесь можно купить готовые бургеры с кижучем, сэндвичи с неркой и рулеты с треской. Ценя на готовые рыбные блюда начинаются с 260 рублей за килограмм (котлеты из минтая), пирог с нельмой стоит 422 рубля за килограмм, бургер с треской – 155 рублей.


В зале есть небольшой столик с несколькими стульями, для тех, кто хочет съесть купленное на месте. Однако, формат заведения предусматривает прежде всего торговлю на вынос.


Все блюда в «Кулинарии» готовы у потреблению
Все блюда в «Кулинарии» готовы у потреблению


«Кулинария» открыта владельцами сети «Рыбный магазин», который появился в этом году в ГУМе на месте закрывшегося «Рыбного дня». О планах развивать такой развивать такой формат корреспонденту НГС рассказывал ещё в феврале основной владелец ГУМа (и ещё целого ряда объектов недвижимости в Новосибирске) Дмитрий Башмаков. Тогда, впрочем, речь шла о павильонах, а не стационарных площадках.

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