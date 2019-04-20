Волейбол: «Локомотив» уверенно обыграл московское «Динамо»

Счёт игры — 3:1

Впереди у новосибирцев второй гостевой матч против «Динамо»
Впереди у новосибирцев второй гостевой матч против «Динамо»

Игроки новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» в рамках первого матча серии за 5–8 места чемпионата России в домашнем матче выиграли у команды «Динамо» из Москвы — встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:19, 25:22, 25:20). 


Новосибирские баскетболисты уступили соперникам только в первом сете. Остальные три команда уверенно выиграла.


«"Локомотив" оформляет психологически важную победу над "Динамо". Ждём продолжения серии в Москве! Самым результативным игроком матча стал Константин Бакун — на счету диагонального 24 очка. Также отметим 4 эйса Александра Ткачёва!» — комментирует пресс-служба клуба на официальной странице во «ВКонтакте». 


В прошлое воскресенье, 14 апреля, «Локомотив» проиграл второй матч плей-офф питерскому «Зениту» и выбыл из борьбы за лидерство в чемпионате.

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