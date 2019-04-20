Новосибирец собрал коллекцию автономеров со всего мира — есть даже в форме медведя

За шесть лет он накопил около 500 знаков

Свою коллекцию Евгений разместил у себя в гараже, часть номеров висит дома 
Свою коллекцию Евгений разместил у себя в гараже, часть номеров висит дома 

Житель Новосибирска Евгений Печёрских собрал коллекцию из автомобильных госномеров — у него есть дорогой знак из Калифорнии 1922 года, настоящий знак в форме белого медведя и номер с необычным для современной России региона.


Евгений рассказал корреспонденту НГС, что сейчас в его коллекции 450-500 номерных знаков. 


«С 2013 года начал собирать, а первый был из Аризоны. <...> В далёком детстве, где-то 1994-1996 года, я смотрел один американский фильм, где была сцена в гараже, в котором на стене были привинчены старые американские автомобильные номера. Именно тогда у меня и зародилась мечта, собрать все номера всех американских штатов в своём гараже. <...> К 2013 году был уже и гараж и понимание, что благодаря интернету всё возможно. На поиски коллекционеров, продавцов и номерных аукционов в США ушло около недели, затем — первая покупка на 200 долларов», — говорит коллекционер.


Всего в коллекции у Евгения около 500 госномеров из разных стран
Всего в коллекции у Евгения около 500 госномеров из разных стран


Евгений развесил все знаки у себя в гараже. Часть из них украшает интерьеры квартиры. Свою коллекцию он оценивает примерно в полмиллиона рублей.


«Минимальные цены за один номер — это 300-500 рублей, самые минимальные, не только российские. Американские, например, от 500 и, бывает, вот у меня самый старый — Калифорния 1922 года — тысяч за 15, думаю, можно продать. Это недешёвое удовольствие», — рассказал Евгений.


Автономер из Калифорнии — самый дорогой в коллекции Евгения — висит в левом верхнем углу двери: 738416. А самый необычный — из Канады в форме белого медведя — над дверью: 26632
Автономер из Калифорнии — самый дорогой в коллекции Евгения — висит в левом верхнем углу двери: 738416. А самый необычный — из Канады в форме белого медведя — над дверью: 26632


Евгению удалось найти госномера почти из каждого российского региона, даже из 20-го — его раньше выдавали в Чечне. Не хватает только 87-го из Чукотки и 94-го, который выдают на режимных объектах за пределами России.


Для полной коллекции российских госномеров Евгению не хватает редких 87-го и 94-го
Для полной коллекции российских госномеров Евгению не хватает редких 87-го и 94-го


«У меня часто спрашивают: "Где столько набрал, скручиваешь?". Это неинтересно и неправильно скручивать, это против моих моральных и этических норм и в целом всех коллекционеров. Все номера попадают ко мне либо от знакомых со снятых с учёта автомобилей, либо потеряшек, если хозяин не нашёлся. Часто забираю номера с разборов, либо с приёмки металлов, где автомобили сдают с номерами, и добрые люди когда так, когда за сигареты отдают. Много времени трачу на переговоры с другими коллегами и обмены, так потихоньку и увеличивается коллекция», — объяснил Евгений. В планах у коллекционера — открыть музей в Новосибирске. 


Коллекционер мечтает сделать из своей коллекции музей в Новосибирске
Коллекционер мечтает сделать из своей коллекции музей в Новосибирске


Жители Новосибирска нередко увлекаются коллекционированием необычных вещей. Недавно НГС писал о сибиряке, который собрал больше 120 уникальных фотоаппаратов — у него есть даже фотопистолет. 

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