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К медведям на велосипеде: 6 путешественников, которые исколесили мир на чем попало

Этих людей ничего не остановит перед жаждой путешествий

Редкий путешественник променяет комфорт на тысячи километров на велосипеде к мечте
Редкий путешественник променяет комфорт на тысячи километров на велосипеде к мечте

Есть такие люди, которых хлебом не корми — дай побывать на берегу океана, в тундре или у кратера вулкана. На это они готовы копить годами и чуть что — сорваться в поездку на том, что под рукой: мотоцикле, велосипеде или видавшей виды «девятке». Но недооценивать таких крейзи-туристов не нужно. Они привозят из своих путешествий потрясающие истории. Шесть рассказов из этой серии читайте прямо сейчас.


На катамаране через два океана


Жительница Екатеринбурга Елена Маевская и три ее приятеля отправились в морское путешествие на надувном катамаране: за 65 дней компания преодолела 4200 километров от Анадыря до Тикси. Путешественники проплыли четыре моря — Берингово, Чукотское, Восточно-Сибирское и два океана — Северный Ледовитый и Тихий.


По несколько десятков километров в день пришлось идти на надувном катамаране, остановки делали только на ночь — разбивали палатку на берегу. Порой утро путешественников начиналось с неожиданных встреч — например, с медведями.


Имя катамарану — «Негордый», он бороздил два океана и четыре моря
Имя катамарану — «Негордый», он бороздил два океана и четыре моря


— Медведей было много, но у них была своя жизнь, а у нас своя, — вспоминает Елена. — К друг другу мы не лезли, существовали просто параллельно. Однако пару раз гостей пришлось прогонять. Вадим, как правило, просыпался раньше всех. И вот утром 19 июля мы просыпаемся от его слов: «Дайте мне что-нибудь, медведи в лагере». Пока вылезали из спальников и палатки, медведи убежали.


Медведь играется с бочкой и не хочет уходить от лагеря путешественников
Медведь играется с бочкой и не хочет уходить от лагеря путешественников


На самом деле это летняя рыбалка, просто вокруг лёд
На самом деле это летняя рыбалка, просто вокруг лёд


Другие воспоминания и много классных фотографий из путешествия ищите здесь.


На «девятке» до Амстердама и обратно


Чтобы добраться до Голландии и обратно, девушкам пришлось месяц прожить в машине
Чтобы добраться до Голландии и обратно, девушкам пришлось месяц прожить в машине


Такой маршрут трем подругам из Красноярска выпал случайно: сначала Мария, Ника и Алена скатались на чуде отечественного автопрома до Анапы, затем захотели поехать в Европу. Конечную точку определяли закрытыми глазами и методом тыка.


Путешествовали сибирячки почти месяц. Спали и ели в основном в машине, там же водитель Мария отметила юбилей — 30 тысяч километров за рулем.


— Многие говорили, что мы не пройдем по евронормам, что машина не того года, что ее не пустят в Европу, что сорвут наклейки с корпуса, что будет полный досмотр вещей… Честно сказать, мы чуть не поседели, но на самом деле все оказалось гораздо проще. Серьезная граница только одна — Польша. Но и ее мы прошли без проблем: никто не измерял выхлопные газы, не спрашивал документы на машину, год сборки. Посмотрели только страховку, СТС и паспорта, — вспоминает Мария.


О том, как девушки месяц провели в машине, но доехали до Европы и вернулись домой — читайте здесь.


На мотоциклах до Камчатки


Ради этой мечты семья с Урала проезжала по 800 километров в день на байке
Ради этой мечты семья с Урала проезжала по 800 километров в день на байке


Уральцы Екатерина и Алексей Тихомировы ради встречи с медведями умчали в байк-путешествие на Камчатку. Две недели на мотоцикле они ехали из Екатеринбурга во Владивосток — по 800 километров в день. С железным другом вскоре пришлось попрощаться — он вернулся на Урал, а путешественники улетели дальше в Петропавловск-Камчатский.


Уже на Камчатке они увидели медведей, вулканы и океан.


— Камчатка — это такой дикий, необузданный край, там потрясающая природа! — говорит Екатерина. — Погода очень непредсказуемая, два дня мы в палатках жили, а на следующий день была отличная погода. Вулканы потрясающие, правда, я только один покорила и поняла, что это не мое, чуть не померла. А муж зашёл на все, какие можно было. И, конечно, Тихий океан... Само осознание, что ты побывал на Тихом океане, — это рвёт мозг.


Мотопутешествие до Владивостока заняло две недели, дальше ребята передвигались самолётом
Мотопутешествие до Владивостока заняло две недели, дальше ребята передвигались самолётом


На путешествие ребята потратили 350 тысяч рублей. Как готовились, какой дорогой ехали и что делали, когда были не в пути, — читайте в репортаже E1.RU.


На велосипеде из Омска в Исландию



Прошлым летом Сергей Лебединский попытался покинуть Омск: сел на велосипед и уехал… в Исландию! Путь на тысячи километров проходил через половину России, Финляндию, Норвегию. В конечной точке — Исландии — омич оказался через два месяца и один день.


— Скандинавия всегда привлекала меня своей природной красотой и мощной, яркой историей, — рассказывает путешественник. — Она, как отдельный мир, мир водопадов, скалистых архипелагов, фьордов и викингов. <...> Я сделал выбор [в пользу Исландии], доверившись только своему внутреннему позыву. И это был прекрасный выбор! Этот остров был наполнен изумительным природным разнообразием, как будто музей, законсервированный подальше от людей.



Больше об этом путешествии почитайте здесь.


На велосипеде и лыжах до Аляски


Пермяк с друзьями проехал 1600 километров велолыжной экспедиции по Аляске, пересек семь перевалов и огромный массив Белые горы 
Пермяк с друзьями проехал 1600 километров велолыжной экспедиции по Аляске, пересек семь перевалов и огромный массив Белые горы 


Доцент Пермского научно-исследовательского института Андрей Королев отправился на Аляску: 1600 км пути он проехал на велосипеде и прошел на лыжах. Лыжная часть программы началась уже в Штатах, и с ней у пермяка возникли сложности: на Аляске весна началась раньше, поэтому перемещаться и лавировать пришлось по тонкому льду.


— Когда мы вышли на реку Юкон, попали в неприятную ситуацию — перед нами был очень тонкий лед, а сбоку — открытая вода, по которой плыл айсберг, — рассказывает Андрей. — Остановившись, он образовал затор, и вода потекла по льду в нашу сторону, лед начал трескаться, лопаться. Пришлось бежать на свой страх и риск по тонкому льду — лишь бы быстрее добраться до берега. Проваливались все равно. В итоге мы сошли с маршрута на несколько дней раньше, чем планировали.


Людей путешественники не встречали, были наедине с природой
Людей путешественники не встречали, были наедине с природой


По этой ссылке вы найдете большой рассказ и много фото с путешествия по Аляске.


Бонус: история о том, как уральцы на катамаране везли письмо Рейгану


За шесть лет моряки на катамаранах доплыли из Свердловска до Барселоны
За шесть лет моряки на катамаранах доплыли из Свердловска до Барселоны


Эта фантастическая история случилась в конце 1980-х: группа уральских коммунистов написала петицию о разоружении и решила отдать её президенту США Рональду Рейгану. На катамаранах коммунисты должны были доплыть из Свердловска до Майами, попутно останавливаясь в крупных городах и проводя митинги за мир.


Маршрут у моряков был впечатляющий: через реку Чусовую они доплыли до Камы, потом попали в Волгу, Цимлянское водохранилище, Дон, оттуда в Азовское море, Чёрное море, через пролив Босфор переплыли в Мраморное море, через пролив Дарданелы — в Эгейское, а оттуда в Средиземное. По пути они заходили в Турцию, Грецию, Испанию, Италию и другие страны. Остановились в Барселоне.


На одном катамаране плыли четыре человека
На одном катамаране плыли четыре человека


— Следующий этап должен был быть из Барселоны в Португалию через Гибралтарский пролив, а оттуда уже через Атлантику на Майами, — вспоминает один из участников путешествия Олег Лаптев. — В принципе, мы готовы были, но тут началась перестройка. Советский Союз распался, и на этом у нас всё закончилось.


На путь до Барселоны у моряков ушло шесть лет. Как вообще всё это получилось и что было дальше — читайте в материале E1.RU.


А если вы сами бывали в дальних странах или собираетесь в необычный поход или поездку — расскажите об этом нам. Письма присылайте на ящик m.zakharova@iportal.ru.

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