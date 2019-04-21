К медведям на велосипеде: 6 путешественников, которые исколесили мир на чем попало

Редкий путешественник променяет комфорт на тысячи километров на велосипеде к мечте

Есть такие люди, которых хлебом не корми — дай побывать на берегу океана, в тундре или у кратера вулкана. На это они готовы копить годами и чуть что — сорваться в поездку на том, что под рукой: мотоцикле, велосипеде или видавшей виды «девятке». Но недооценивать таких крейзи-туристов не нужно. Они привозят из своих путешествий потрясающие истории. Шесть рассказов из этой серии читайте прямо сейчас.







На катамаране через два океана







Жительница Екатеринбурга Елена Маевская и три ее приятеля отправились в морское путешествие на надувном катамаране: за 65 дней компания преодолела 4200 километров от Анадыря до Тикси. Путешественники проплыли четыре моря — Берингово, Чукотское, Восточно-Сибирское и два океана — Северный Ледовитый и Тихий.







По несколько десятков километров в день пришлось идти на надувном катамаране, остановки делали только на ночь — разбивали палатку на берегу. Порой утро путешественников начиналось с неожиданных встреч — например, с медведями.







Имя катамарану — «Негордый», он бороздил два океана и четыре моря





— Медведей было много, но у них была своя жизнь, а у нас своя, — вспоминает Елена. — К друг другу мы не лезли, существовали просто параллельно. Однако пару раз гостей пришлось прогонять. Вадим, как правило, просыпался раньше всех. И вот утром 19 июля мы просыпаемся от его слов: «Дайте мне что-нибудь, медведи в лагере». Пока вылезали из спальников и палатки, медведи убежали.







Медведь играется с бочкой и не хочет уходить от лагеря путешественников





На самом деле это летняя рыбалка, просто вокруг лёд





Другие воспоминания и много классных фотографий из путешествия ищите здесь.







На «девятке» до Амстердама и обратно





Чтобы добраться до Голландии и обратно, девушкам пришлось месяц прожить в машине





Такой маршрут трем подругам из Красноярска выпал случайно: сначала Мария, Ника и Алена скатались на чуде отечественного автопрома до Анапы, затем захотели поехать в Европу. Конечную точку определяли закрытыми глазами и методом тыка.







Путешествовали сибирячки почти месяц. Спали и ели в основном в машине, там же водитель Мария отметила юбилей — 30 тысяч километров за рулем.







— Многие говорили, что мы не пройдем по евронормам, что машина не того года, что ее не пустят в Европу, что сорвут наклейки с корпуса, что будет полный досмотр вещей… Честно сказать, мы чуть не поседели, но на самом деле все оказалось гораздо проще. Серьезная граница только одна — Польша. Но и ее мы прошли без проблем: никто не измерял выхлопные газы, не спрашивал документы на машину, год сборки. Посмотрели только страховку, СТС и паспорта, — вспоминает Мария.







О том, как девушки месяц провели в машине, но доехали до Европы и вернулись домой — читайте здесь.







На мотоциклах до Камчатки







Ради этой мечты семья с Урала проезжала по 800 километров в день на байке





Уральцы Екатерина и Алексей Тихомировы ради встречи с медведями умчали в байк-путешествие на Камчатку. Две недели на мотоцикле они ехали из Екатеринбурга во Владивосток — по 800 километров в день. С железным другом вскоре пришлось попрощаться — он вернулся на Урал, а путешественники улетели дальше в Петропавловск-Камчатский.







Уже на Камчатке они увидели медведей, вулканы и океан.







— Камчатка — это такой дикий, необузданный край, там потрясающая природа! — говорит Екатерина. — Погода очень непредсказуемая, два дня мы в палатках жили, а на следующий день была отличная погода. Вулканы потрясающие, правда, я только один покорила и поняла, что это не мое, чуть не померла. А муж зашёл на все, какие можно было. И, конечно, Тихий океан... Само осознание, что ты побывал на Тихом океане, — это рвёт мозг.







Мотопутешествие до Владивостока заняло две недели, дальше ребята передвигались самолётом





На путешествие ребята потратили 350 тысяч рублей. Как готовились, какой дорогой ехали и что делали, когда были не в пути, — читайте в репортаже E1.RU.







На велосипеде из Омска в Исландию











Прошлым летом Сергей Лебединский попытался покинуть Омск: сел на велосипед и уехал… в Исландию! Путь на тысячи километров проходил через половину России, Финляндию, Норвегию. В конечной точке — Исландии — омич оказался через два месяца и один день.







— Скандинавия всегда привлекала меня своей природной красотой и мощной, яркой историей, — рассказывает путешественник. — Она, как отдельный мир, мир водопадов, скалистых архипелагов, фьордов и викингов. <...> Я сделал выбор [в пользу Исландии], доверившись только своему внутреннему позыву. И это был прекрасный выбор! Этот остров был наполнен изумительным природным разнообразием, как будто музей, законсервированный подальше от людей.











Больше об этом путешествии почитайте здесь.







На велосипеде и лыжах до Аляски







Пермяк с друзьями проехал 1600 километров велолыжной экспедиции по Аляске, пересек семь перевалов и огромный массив Белые горы





Доцент Пермского научно-исследовательского института Андрей Королев отправился на Аляску: 1600 км пути он проехал на велосипеде и прошел на лыжах. Лыжная часть программы началась уже в Штатах, и с ней у пермяка возникли сложности: на Аляске весна началась раньше, поэтому перемещаться и лавировать пришлось по тонкому льду.







— Когда мы вышли на реку Юкон, попали в неприятную ситуацию — перед нами был очень тонкий лед, а сбоку — открытая вода, по которой плыл айсберг, — рассказывает Андрей. — Остановившись, он образовал затор, и вода потекла по льду в нашу сторону, лед начал трескаться, лопаться. Пришлось бежать на свой страх и риск по тонкому льду — лишь бы быстрее добраться до берега. Проваливались все равно. В итоге мы сошли с маршрута на несколько дней раньше, чем планировали.







Людей путешественники не встречали, были наедине с природой





По этой ссылке вы найдете большой рассказ и много фото с путешествия по Аляске.





Бонус: история о том, как уральцы на катамаране везли письмо Рейгану







За шесть лет моряки на катамаранах доплыли из Свердловска до Барселоны





Эта фантастическая история случилась в конце 1980-х: группа уральских коммунистов написала петицию о разоружении и решила отдать её президенту США Рональду Рейгану. На катамаранах коммунисты должны были доплыть из Свердловска до Майами, попутно останавливаясь в крупных городах и проводя митинги за мир.







Маршрут у моряков был впечатляющий: через реку Чусовую они доплыли до Камы, потом попали в Волгу, Цимлянское водохранилище, Дон, оттуда в Азовское море, Чёрное море, через пролив Босфор переплыли в Мраморное море, через пролив Дарданелы — в Эгейское, а оттуда в Средиземное. По пути они заходили в Турцию, Грецию, Испанию, Италию и другие страны. Остановились в Барселоне.







На одном катамаране плыли четыре человека





— Следующий этап должен был быть из Барселоны в Португалию через Гибралтарский пролив, а оттуда уже через Атлантику на Майами, — вспоминает один из участников путешествия Олег Лаптев. — В принципе, мы готовы были, но тут началась перестройка. Советский Союз распался, и на этом у нас всё закончилось.







На путь до Барселоны у моряков ушло шесть лет. Как вообще всё это получилось и что было дальше — читайте в материале E1.RU .





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