фоторепортаж

Вы просто космос: репортаж с умилительной выставки котиков

Каждой необычной породе придумали планету — и сделали из этого шоу

Выставка начала работать сегодня, 20 апреля
Выставка начала работать сегодня, 20 апреля


В Новосибирске прошла выставка кошек «Космос» — на неё привезли лучших представителей необычных пород, каждой из которых придумали планету. 


Выставка открылась утром 20 апреля в здании бывшей «Сибирской ярмарки» на Красном проспекте. По словам организаторов, на ней можно посмотреть кошек и котов разных пород, среди которых абиссины, бенгалы, британцы, вислоухие шотландцы, мейн-куны, бобтейлы, экзоты, сфинксы, манчкины и многие другие. Здесь же можно купить котёнка необычной породы. 


НГС собрал лучшие и самые милые фотографии с выставки — одни котики хвастались своими розовыми лапами, другие пафосно позировали на камеру. Есть и те, кому было совсем сложно просыпаться. 


Заводчики привезли показать лучших представителей разных пород
Заводчики привезли показать лучших представителей разных пород


Котята вели себя по-разному. Кто-то позировал, как аристократ...
Котята вели себя по-разному. Кто-то позировал, как аристократ...


...а кто-то не скрывал своего желания вздремнуть
...а кто-то не скрывал своего желания вздремнуть


Некоторые коты не скрывали своего презрения...
Некоторые коты не скрывали своего презрения...


...а были и те, кто давал себя пощупать 
...а были и те, кто давал себя пощупать 


Целая охапка котов — мечта для многих любителей животных
Целая охапка котов — мечта для многих любителей животных


Для кошек устраивали разные конкурсы
Для кошек устраивали разные конкурсы


Коты только притворяются, что не любят фотографироваться...
Коты только притворяются, что не любят фотографироваться...


...потому что некоторые явно позировали специально, не обращая внимания на нелепые бантики на шее или глупые орфографические ошибки за спиной 
...потому что некоторые явно позировали специально, не обращая внимания на нелепые бантики на шее или глупые орфографические ошибки за спиной 


Темой выставки стал космос
Темой выставки стал космос


Организаторы придумали шоу, в котором каждая планета Солнечной системы будет олицетворять ту или иную породу
Организаторы придумали шоу, в котором каждая планета Солнечной системы будет олицетворять ту или иную породу


Например, солидные окрасы отнесли к Урану
Например, солидные окрасы отнесли к Урану


Юпитер — коты полосатых окрасов
Юпитер — коты полосатых окрасов


Сатурн — редкие породы
Сатурн — редкие породы


Биколоры — Земля, как и арлекины с ванами
Биколоры — Земля, как и арлекины с ванами


Бесшёрстные породы — это Венера
Бесшёрстные породы — это Венера


Представители пород пойнтовых окрасов — Луна
Представители пород пойнтовых окрасов — Луна


Победителям в каждый номинации дарили призы — брелоки для ключей
Победителям в каждый номинации дарили призы — брелоки для ключей


Вход на выставку стоил 200 рублей
Вход на выставку стоил 200 рублей


Она работала с 10:00 до 19:00
Она работала с 10:00 до 19:00


На выставке можно было купить породистого котёнка, только стоят они все недёшево
На выставке можно было купить породистого котёнка, только стоят они все недёшево


Породистые котики кочуют из выставки к выставке и завоёвывают разные титулы
Породистые котики кочуют из выставки к выставке и завоёвывают разные титулы


Иногда кажется, что котики хотят ласкаться и обниматься...
Иногда кажется, что котики хотят ласкаться и обниматься...


...но часто им всего лишь нужно просто поспать. Как и людям
...но часто им всего лишь нужно просто поспать. Как и людям
Прочтений: 1964

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