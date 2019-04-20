Вы просто космос: репортаж с умилительной выставки котиков
Каждой необычной породе придумали планету — и сделали из этого шоу
В Новосибирске прошла выставка кошек «Космос» — на неё привезли лучших представителей необычных пород, каждой из которых придумали планету.
Выставка открылась утром 20 апреля в здании бывшей «Сибирской ярмарки» на Красном проспекте. По словам организаторов, на ней можно посмотреть кошек и котов разных пород, среди которых абиссины, бенгалы, британцы, вислоухие шотландцы, мейн-куны, бобтейлы, экзоты, сфинксы, манчкины и многие другие. Здесь же можно купить котёнка необычной породы.
НГС собрал лучшие и самые милые фотографии с выставки — одни котики хвастались своими розовыми лапами, другие пафосно позировали на камеру. Есть и те, кому было совсем сложно просыпаться.