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Жильцы двухэтажки год платили за коммуналку сразу двум УК. Лишнюю из них нашли только сейчас

Им приходило по две квитанции — УК не могли договориться, кто должен собирать деньги с людей

Жильцы двухэтажки год платили за коммуналку сразу двум УК. Лишнюю из них нашли только сейчас

Госжилинспекция Новосибирской области провела проверку в посёлке Красный Яр, жители которого год получали по две квитанции от разных управляющих компаний — оказалось, одна из них присылала платёжки незаконно.


Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе ГЖИ в ответ на официальный запрос. После него инспекторы провели внеплановую проверку в посёлке.


«Так как коммунальные ресурсы по холодному, горячему водоснабжению, отведению сточных вод, электроэнергии, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, с 1 января 2017 года являются жилищными услугами, УК "Советская" несёт обязанность по начислению и осуществлению сбора платежей за данные виды услуг. <...> МУП "Кубовинское" не имеет правовых оснований осуществлять начисление размера платы за коммунальные ресурсы, <...> использованные в целях содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома», — рассказали в ГЖИ.


Проверка показала, что ещё в 2016 году жильцы решили платить за ЖКХ в УК «Советская», а некоторые услуги — ресурсным организациям напрямую. В 2018 году «Советская» заключила договор с МУП «Кубовинское» на поставку коммунальных услуг по отоплению, холодной и горячей воде и водоотведению, но жильцы договор с «Кубовинским» не заключали, а значит, должны платить через «Советскую».


В инспекции добавили, что споры, связанные с долгами за коммуналку, в их компетенцию не входят, и порекомендовали жильцам обратиться в суд, чтобы вернуть свои деньги обратно. Кроме того, материалы проверки ГЖИ отправила в прокуратуру Новосибирского района.


Жители Красного Яра больше года получали по две платёжки от разных УК: от УК «Советская» и МУП «Кубовинское». Многим пришлось платить в оба места сразу, чтобы не набрать долгов. После публикации НГС Госжилинспекция обещала найти компанию, которая брала деньги с жильцов незаконно.

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