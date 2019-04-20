На Урицкого заработало кафе с чафаном, ланч-боулами и кокосовым сыром

В заведении под названием VЁGGY готовят блюда для  вегетарианцев, веганов и сыроедов

Зелень участвует в оформлении кафе не только в качестве рисунков, но и живьём
Зелень участвует в оформлении кафе не только в качестве рисунков, но и живьём


В тихом центре, на Урицкого, 36, в Новосибирске сегодня заработало кафе VЁGGY с блюдами для вегетарианцев, веганов и сыроедов.


VЁGGY заняло небольшое помещение на первом этаже жилого дома, раньше здесь работал магазин. В маленьком зале всего пять столиков (три из них рассчитаны на двоих) и ещё один стол поместился в проходе, ведущим в туалет и подсобные помещения. Стены оформлены в стиле «гербарий», зелёные веточки торчат и из пластиковых стаканчиков с водой, которые свисают с потолка над барной стойкой.


В заведении два стола на четверых и ещё четыре парных
В заведении два стола на четверых и ещё четыре парных


Заказ в кафе нужно делать самому у кассы, но готовые блюда принесёт официант. В меню блюда без мяса, животного жира и местами без тепловой обработки. На завтрак здесь можно заказать, например, сырники из тофу с малиновым и тыквенным вареньем за 219 рублей. Среди салатов можно найти «Веганский чафан» за 189 рублей — придуманное сравнительно недавно блюдо с псевдокитайским названием, представляющее собой комплект нарезанных соломкой продуктов.


Для обедов предусмотрены «ланч-боулы» (все стоят 299 рублей) — глубокие миски с набором разных продуктов (например: рис, брокколи, обжаренный нут и авокадо), представляющие собой, по сути, салат и основное блюдо в одной тарелке. В разделе «горячее» — ризотто из киноа, стейк из тофу, безглютеновые спагетти и так далее (от 269 до 339 рублей). Самая дорогая позиция в меню — «Смузи-боул» из манго за 369 рублей.


Десерт из манго, малины и семян чиа
Десерт из манго, малины и семян чиа


Отдельно на витрине выставлены десерты на основе орехов и сухофруктов, приготовленные без животного жира и термической обработки (одно пирожное стоит порядка 140 рублей). Алкоголя в заведении нет, но обычный кофе (эспрессо, латте и т.д. — от 129 рублей) заказать всё же можно. Коровье молоко в тех напитках, где оно традиционно используется, можно по желанию заменить на растительное. В кафе имеется целая карта авторских чаёв и кофе. Например, американо с сычуаньским перцем или чай с ромашкой и имбирём.


Пирожные без животных сливок и термической обработки продуктов
Пирожные без животных сливок и термической обработки продуктов


Кафе открыл предприниматель Евгений Аникин. В базе данных «Контур.Фокус» нет никаких данных о предприятиях в Новосибирске, где бы человек с такой фамилией и инициалами был учредителем или руководителем. Сам он отвечать на вопросы корреспондента НГС отказался, сославшись на крайнюю занятость — разносил заказанные блюда. В зале действительно были заняты все столы.


На сайте кафе сказано, что создателям хотелось открыть кафе, «которого очень не хватает в городе». «Таких мест много в Европе, Америке и Австралии, и нам кажется, наш город тоже заслуживает чего-то подобного», — говорится в обращении к потенциальным посетителям.


Появление VЁGGY можно считать частью заметного тренда последнего времени. Так, в конце прошлого года на Вокзальной магистрали появилось заведение FitnesFood Café, а в творческом центре «Лофт-НСК» открылась веганская кондитерская «Соловей». В январе этого года сеть «Мегас» начала торговать широкой линейкой сыров, колбас и стейков без мяса и молочного жира. А в марте на Кирова заработало кафе здорового питания «Гречка».

Прочтений: 1643

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено