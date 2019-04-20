На Урицкого заработало кафе с чафаном, ланч-боулами и кокосовым сыром

Зелень участвует в оформлении кафе не только в качестве рисунков, но и живьём





В тихом центре, на Урицкого, 36, в Новосибирске сегодня заработало кафе VЁGGY с блюдами для вегетарианцев, веганов и сыроедов.







VЁGGY заняло небольшое помещение на первом этаже жилого дома, раньше здесь работал магазин. В маленьком зале всего пять столиков (три из них рассчитаны на двоих) и ещё один стол поместился в проходе, ведущим в туалет и подсобные помещения. Стены оформлены в стиле «гербарий», зелёные веточки торчат и из пластиковых стаканчиков с водой, которые свисают с потолка над барной стойкой.







В заведении два стола на четверых и ещё четыре парных





Заказ в кафе нужно делать самому у кассы, но готовые блюда принесёт официант. В меню блюда без мяса, животного жира и местами без тепловой обработки. На завтрак здесь можно заказать, например, сырники из тофу с малиновым и тыквенным вареньем за 219 рублей. Среди салатов можно найти «Веганский чафан» за 189 рублей — придуманное сравнительно недавно блюдо с псевдокитайским названием, представляющее собой комплект нарезанных соломкой продуктов.







Для обедов предусмотрены «ланч-боулы» (все стоят 299 рублей) — глубокие миски с набором разных продуктов (например: рис, брокколи, обжаренный нут и авокадо), представляющие собой, по сути, салат и основное блюдо в одной тарелке. В разделе «горячее» — ризотто из киноа, стейк из тофу, безглютеновые спагетти и так далее (от 269 до 339 рублей). Самая дорогая позиция в меню — «Смузи-боул» из манго за 369 рублей.







Десерт из манго, малины и семян чиа





Отдельно на витрине выставлены десерты на основе орехов и сухофруктов, приготовленные без животного жира и термической обработки (одно пирожное стоит порядка 140 рублей). Алкоголя в заведении нет, но обычный кофе (эспрессо, латте и т.д. — от 129 рублей) заказать всё же можно. Коровье молоко в тех напитках, где оно традиционно используется, можно по желанию заменить на растительное. В кафе имеется целая карта авторских чаёв и кофе. Например, американо с сычуаньским перцем или чай с ромашкой и имбирём.







Пирожные без животных сливок и термической обработки продуктов





Кафе открыл предприниматель Евгений Аникин. В базе данных «Контур.Фокус» нет никаких данных о предприятиях в Новосибирске, где бы человек с такой фамилией и инициалами был учредителем или руководителем. Сам он отвечать на вопросы корреспондента НГС отказался, сославшись на крайнюю занятость — разносил заказанные блюда. В зале действительно были заняты все столы.





На сайте кафе сказано, что создателям хотелось открыть кафе, «которого очень не хватает в городе». «Таких мест много в Европе, Америке и Австралии, и нам кажется, наш город тоже заслуживает чего-то подобного», — говорится в обращении к потенциальным посетителям.







Появление VЁGGY можно считать частью заметного тренда последнего времени. Так, в конце прошлого года на Вокзальной магистрали появилось заведение FitnesFood Café, а в творческом центре «Лофт-НСК» открылась веганская кондитерская «Соловей». В январе этого года сеть «Мегас» начала торговать широкой линейкой сыров, колбас и стейков без мяса и молочного жира. А в марте на Кирова заработало кафе здорового питания «Гречка».

