На площадь Маркса привезли дешёвые яблоки и картошку, похожую на колбасу

Свои товары на площадь привезли больше 150 предприятий

На площади Карла Маркса в Новосибирске начала работать традиционная продовольственная ярмарка. Основным товаром на этот раз стали саженцы и рассада. Но кроме них здесь можно купить и уже готовые к употреблению продукты.







Продовольственная ярмарка работает на участке улицы между торговыми центрами «Сан Сити» и «Калейдоскоп», въезд и выезд сюда перекрыты бетонными блоками. Корреспондент НГС насчитал на ярмарке больше 150 торговых палаток и автофургонов.







Самым ходовым товаром этой ярмарки стали саженцы и рассада





Больше всего на этой ярмарке торговцев рассадой, саженцами и посевным материалом. Представители питомников предлагают десятки сортов и наименований растений — от декоративных до плодовых и ягодных. Куст смородины или малины, например, стоит от 200 до 300 рублей.







Цветной картофель можно попробовать в варёном виде





Сразу несколько продавцов предлагают посевной картофель. Причём не только привычный, но и цветной. Так, подсобное хозяйство Ветчининых привезло сразу с десяток сортов фиолетовой и розовой картошки. Продукт можно попробовать в варёном виде — розовые клубни напоминают по виду нарезанную кубиками докторскую колбасу. Стоит такая картошка, правда, существенно дороже обычной — 250–300 рублей за килограмм.







Алтайские яблоки продают вёдрами





На ярмарке можно купить алтайские (так, по крайней мере, уверяют продавцы) яблоки. Здесь же на овощных лотках продаются яблоки из Средней Азии по 55 рублей за килограмм. Это ощутимо меньше того, сколько стоят сейчас эти фрукты в супермаркетах.







Происхождение овощей на ярмарке установить на глаз довольно сложно. Самые красивые помидоры традиционно называют «ташкентскими». Оттуда же якобы привезены и огурцы. Цены, как можно убедиться, примерно соответствуют нынешним ценам в уличных точках.







Мясо и мясные деликатесы привезли из районов области





Хватает на Маркса и мясных прилавков. По большей части это хозяйства или торговые предприятия из районов области. Молочные сосиски здесь продаются, например, по 360 рублей за килограмм, свиная грудинка стоит 390 рублей, сало — 340 рублей.







Несколько точек с сырами, в основном алтайскими, предлагают стандартный набор крупных голов (Алтайский, Советский, Швейцарский) по 600–700 рублей за килограмм. Это не дешевле, чем можно купить в новосибирских магазинах, правда, на ярмарке сыр могут дать попробовать.







Эта рыба от «друзей из Астрахани»





Нашлось место на Маркса и для деликатесов. Предприятие «Друзья из Астрахани» предлагает копчёную рыбу, которую «только вчера привезли с Волги». В продаже — осётр, белый амур, сом, кармут, щука, сушёная вобла и так далее.







Кофе новосибирской обжарки по вьетнамским технологиям





В Новосибирске работает сейчас уже больше 10 кофейных обжарок. Одна из них — Manera — выставила свой продукт и на ярмарке. Хозяйка говорит, что училась этому ремеслу во Вьетнаме. В качестве сопутствующих товаров здесь — пряники и «оскорбительные леденцы» со смешными или игривыми надписями.







Ярмарка будет работать сегодня до 16:00, хотя сами торговцы говорят, что останутся здесь, «пока есть товар». Так что желающим прикупить рассаду, недорогие яблоки или диковинные корнеплоды лучше поспешить.







Продовольственная ярмарка временная, проходит в строго определённые дни. До недавнего времени на Маркса перед ГУМом работала постоянная «барахолка», но в начале года владельцы торгового центра ликвидировали её. Как выяснилось, причиной тому стало, в частности, желание освободить место под платную парковку, которую открыли на днях.