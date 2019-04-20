Новосибирский мэр и губернатор вышли на уборку улиц

Они приехали в сквер Славы с граблями

Анатолий Локоть и Андрей Травников помогли убрать прошлогоднюю траву в сквере Славы
Анатолий Локоть и Андрей Травников помогли убрать прошлогоднюю траву в сквере Славы


Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Новосибирской области Андрей Травников вышли на субботник — они собрали прошлогоднюю траву у Монумента Славы.


Первые лица города и региона приехали к скверу Славы к 9:30. Вместе с ними порядок на территории сквера Славы наводили члены правительства, общественных организаций, работники областных исполнительных органов государственной власти.


Новосибирский мэр и губернатор вышли на уборку улиц


Новосибирский мэр и губернатор вышли на уборку улиц


Новосибирский мэр и губернатор вышли на уборку улиц


В пресс-службе регионального правительства сообщили, что сквер Славы отреставрируют через год, к следующему Дню Победы. 


«Когда 18 марта 2018 года был конкурс по выбору общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке, я лично голосовал за этот объект — сквер и монумент Славы. В следующем году мы будем отмечать 75-ю годовщину Великой Победы. К этому юбилею Монумент должен быть безупречно отреставрирован и обновлён. В этом году мы отмечаем 74-ю годовщину Победы, поэтому важно навести здесь образцовый порядок к 1 и 9 мая», — привели в пресс-службе слова Андрея Травникова. 



Новосибирский мэр и губернатор вышли на уборку улиц


Новосибирский мэр и губернатор вышли на уборку улиц


Новосибирский мэр и губернатор вышли на уборку улиц


Субботники сегодня проходят по всему городу. А утром работники «Горзеленхоза» навели порядок на городских памятниках, а также отмыли памятник Александру III в парке «Городское начало»

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