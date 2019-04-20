Фото: в Новосибирске отмыли памятник Александру III

Власти решили почистить и другие городские памятники

Памятник Александру III отмыли водяной струёй
Памятник Александру III отмыли водяной струёй


В Новосибирске помыли городские памятники — в день субботника работники «Горзеленхоза» прибрали памятник Александру III в парке «Городское начало», а на прошлой неделе отмыли памятник Ленину на площади Ленина. 


Работы на новосибирских памятниках и монументах начали утром, в 9:00. Кроме памятника Александру III специалисты планируют сегодня помыть памятники маршалу Покрышкину на Красном проспекте, памятник Ленину у университета водного транспорта и другие. Их моют водяными струями. 


Уборку памятника начали в 9:00
Уборку памятника начали в 9:00


Рабочие боялись перенести работы в случае минусовой температуры, но погода в этот раз не подвела 
Рабочие боялись перенести работы в случае минусовой температуры, но погода в этот раз не подвела 


Чистка памятников в день субботника для Новосибирска стало традицией — в прошлом году в мэрии представили новую технологию их мойки

Прочтений: 1902

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (31)31
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено