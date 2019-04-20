Фото: в Новосибирске отмыли памятник Александру III

Памятник Александру III отмыли водяной струёй





В Новосибирске помыли городские памятники — в день субботника работники «Горзеленхоза» прибрали памятник Александру III в парке «Городское начало», а на прошлой неделе отмыли памятник Ленину на площади Ленина.





Работы на новосибирских памятниках и монументах начали утром, в 9:00. Кроме памятника Александру III специалисты планируют сегодня помыть памятники маршалу Покрышкину на Красном проспекте, памятник Ленину у университета водного транспорта и другие. Их моют водяными струями.





Уборку памятника начали в 9:00





Рабочие боялись перенести работы в случае минусовой температуры, но погода в этот раз не подвела





Чистка памятников в день субботника для Новосибирска стало традицией — в прошлом году в мэрии представили новую технологию их мойки.