Фото: в Новосибирске отмыли памятник Александру III
Власти решили почистить и другие городские памятники
В Новосибирске помыли городские памятники — в день субботника работники «Горзеленхоза» прибрали памятник Александру III в парке «Городское начало», а на прошлой неделе отмыли памятник Ленину на площади Ленина.
Работы на новосибирских памятниках и монументах начали утром, в 9:00. Кроме памятника Александру III специалисты планируют сегодня помыть памятники маршалу Покрышкину на Красном проспекте, памятник Ленину у университета водного транспорта и другие. Их моют водяными струями.
Чистка памятников в день субботника для Новосибирска стало традицией — в прошлом году в мэрии представили новую технологию их мойки.
Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова