Баскетбол: новосибирский «Динамо» обошел команду из Москвы

Игра проходила во дворце спорта «Динамо» в Крылатском

Игра проходила в рамках чемпионата России
Игра проходила в рамках чемпионата России

Сегодня, 20 апреля, в Москве новосибирский баскетбольный клуб «Динамо» в рамках очередного матча женской Премьер-лиги одержал победу над московским «Динамо».


Счёт встречи составил 84:64 в пользу новосибирских спортсменок.


«<...> Наши землячки уверенно победили со счетом 84:64. Лучшими в нашей команде были Джейми Скотт, набравшая 24 очка, и Майя-Мари Лэнглуа, набравшая 22 очка. Стоит отметить, что в последних 6 играх наша команда одержала 5 побед», — рассказал корреспонденту НГС менеджер команды Сергей Баженов.


Следующая встреча новосибирской команды тоже пройдет на выезде — 22 апреля против курской «Инвенты».


В прошлую пятницу новосибирская команда уступила клубу «Спартак» из Ногинска — счёт встречи составил 58:61 в пользу ногинских спортсменок.

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