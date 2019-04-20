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Страна и мир

«Почему все достижения Украины вы приписали себе?»: Зеленский и Порошенко провели дебаты

Кандидаты в президенты Украины поспорили перед камерами и толпой

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Порошенко во время дебатов периодически переходил на русский язык 

Фото: Russia_calls / Twitter

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко провели дебаты. Они дискутировали о непрекращающейся войне на Украине, о ее будущем и коррупции в стране. 

— Где вы видите Украину через пять лет? — спросил Порошенко. 

Зеленский на требование дать ответ заявил, что он «не у прокурора». 

— А вот вам, возможно, придется там быть, — добавил он. 

Также Порошенко говорил, что надо закончить войну, а не «на коленях ползти к Путину».

— Когда вы оскорбили Кадырова, то тут же извинились. Когда вы извинитесь за то, что назвали Украину проституткой? — спросил Порошенко. 

— Никогда в жизни не общался с Кадыровым, — коротко ответил Зеленский.

Он акцентировал, что война в стране до сих пор не закончилась:

— Вот такой вы главнокомандующий. Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре.

Во время заключительного выступления Зеленский отметил, что не понимает, почему Порошенко приписывает все достижения Украины себе. «Украинский язык был еще до вас», — сказал он. Но признал, что безвизовый режим с Европой — это победа именно Порошенко. 

Порошенко, в свою очередь, сказал, что Зеленский — хороший актер, но «войну с российским агрессором вести актеру нельзя». 

Ранее мы писали, что бывший юморист КВН Зеленский обогнал Порошенко на выборах. По итогам первого тура Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, а Петр Порошенко — 15,95%. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Фото: Russia_calls / Twitter; скриншот дебатов 

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ТЕГИ

выборыУкраинаВладимир ЗеленскийПётр Порошенко

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КОММЕНТАРИИ (18)

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Pank
20 апр 2019 в 00:38

Мне одному кажется,что выборы в соседнем государстве Российские СМИ освещают подробнее чем выборы собственного царя полтора года назад?
Или я что-то проспал и Новосибирск уже вошёл таки в состав Украины?

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сертификат
20 апр 2019 в 00:52

Даже немного завидно, что соседи, братья могут получить путевку в будущее. А простые россияне путевку в прошлое.

951
20 апр 2019 в 00:34

Как то фиолетово, что там у них творится.