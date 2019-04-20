«Почему все достижения Украины вы приписали себе?»: Зеленский и Порошенко провели дебаты

Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
18 февраля 2019
Новое от редакции
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Порошенко во время дебатов периодически переходил на русский язык
Фото: Russia_calls / Twitter
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко провели дебаты. Они дискутировали о непрекращающейся войне на Украине, о ее будущем и коррупции в стране.
— Где вы видите Украину через пять лет? — спросил Порошенко.
Зеленский на требование дать ответ заявил, что он «не у прокурора».
— А вот вам, возможно, придется там быть, — добавил он.
Также Порошенко говорил, что надо закончить войну, а не «на коленях ползти к Путину».
— Когда вы оскорбили Кадырова, то тут же извинились. Когда вы извинитесь за то, что назвали Украину проституткой? — спросил Порошенко.
— Никогда в жизни не общался с Кадыровым, — коротко ответил Зеленский.
Он акцентировал, что война в стране до сих пор не закончилась:
— Вот такой вы главнокомандующий. Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре.
Во время заключительного выступления Зеленский отметил, что не понимает, почему Порошенко приписывает все достижения Украины себе. «Украинский язык был еще до вас», — сказал он. Но признал, что безвизовый режим с Европой — это победа именно Порошенко.
Порошенко, в свою очередь, сказал, что Зеленский — хороший актер, но «войну с российским агрессором вести актеру нельзя».
Ранее мы писали, что бывший юморист КВН Зеленский обогнал Порошенко на выборах. По итогам первого тура Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, а Петр Порошенко — 15,95%. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.