«Почему все достижения Украины вы приписали себе?»: Зеленский и Порошенко провели дебаты

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко провели дебаты. Они дискутировали о непрекращающейся войне на Украине, о ее будущем и коррупции в стране.

— Где вы видите Украину через пять лет? — спросил Порошенко.



Зеленский на требование дать ответ заявил, что он «не у прокурора».

— А вот вам, возможно, придется там быть, — добавил он.

Также Порошенко говорил, что надо закончить войну, а не «на коленях ползти к Путину».

— Когда вы оскорбили Кадырова, то тут же извинились. Когда вы извинитесь за то, что назвали Украину проституткой? — спросил Порошенко.