Федеральный канал снял фильм о новосибирском звонаре

Алексей Талашкин рассказал о том, как пришел к звонарскому искусству

Больше 10 лет Алексей преподает в Новосибирской школе звонарей
Больше 10 лет Алексей преподает в Новосибирской школе звонарей

Новосибирский звонарь Алексей Талашкин стал одним из героев документального фильма «Письма из провинции» телеканала «Россия-Культура» — всего в передаче было четыре героя из Новосибирска. 


«Поступило предложение [сняться в фильме] перед Великим постом, <...> [я] не кочевряжился, быстро согласился. <...> Когда смотрел [фильм], было интересно, только мне кажется, что [поскольку] Новосибирск — мегаполис, не хватало [добавить] для динамики не то что банкира, но делового человека. Потому что там [в фильме] бабушка-сказительница, тетушка-народница», — поделился с корреспондентом НГС Алексей Талашкин.


По первому образованию Алексей — воспитатель детского сада, а по второму — режиссер пантомимы. Звонарским делом Талашкин занимается с 2003 года. Кроме того, он работает с людьми с нарушением слуха — ставит спектакли в инклюзивном театре:


«В 2002 году я закончил обучение в Москве как режиссер, и вот в Москве я впервые ударил в колокол. Мы, режиссеры, ставили друг на друге небольшие студенческие работы. Мой друг, тоже режиссер пантомимы, привез сценарий по повести Гоголя "Вий". <...>, он был на двух человек — Панночка, которая померла, и Хома, семинарист. И вот эту роль [Хомы] дали мне. 


И в третью ночь, когда я боролся с этой Панночкой, я звонил в воображаемый колокол. Это был первый раз, когда я ударил в колокол. Хоть он был и воображаемый, для меня сейчас он воспринимается как настоящий. 


И когда закончил обучение в Москве, мы с нашей группой от новосибирской области ездили на фестиваль «Студенческая весна». Там я впервые увидел глухих. 


Никогда не думал, что буду плакать над песней Бориса Моисеева, но у него есть песня «Глухонемая любовь» — и тогда, я помню, в 2002 году, эти ребята пели ее на жестах. Я смотрел, как они поют, и понял, что буду работать с глухими.


Я вернулся из Москвы <...> и стал искать, как же мне в колокола позвонить. А про сон, который мне приснился, вы там в фильме увидите. Сон был спусковым крючком, который подвинул меня к тому, чтобы пойти звонить в колокола», — поделился своей историей Алексей Талашкин. 



Как рассказал Алексей Талашкин, сейчас он вместе с Сибирским центром колокольного искусства воплощает проект «Вернем колоколу голос», цель которого — восстановить колокольное искусство в Сибири. 


Справка: «Письма из провинции» — цикл документально-публицистических фильмов о культурной жизни российской провинции, о людях, сохраняющих народную культуру, о традициях, обычаях народов России. В основу каждой программы ложатся исторические документы, письма русских писателей и художников, дневники и семейные архивы. Герои фильмов цикла — жители периферии.


В прошлом году другой житель Новосибирска попал на телевидение — 26-летний Сергей Архипов выступил в вокальному шоу «Голос» на Первом канале. Певец спел джазовую композицию «On the sunny side of the street» («На солнечной стороне улицы»). Несмотря на восхищенных зрителей, никто из наставников не повернулся к новосибирскому исполнителю. По мнению судей, Сергей «слишком безупречен». 

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