Мэрия прокомментировала ситуацию с троллейбусом, который толкали пассажиры

«Был перемещен пассажирами по собственной инициативе», — сообщили в управлении

Вчера в редакцию НГС прислали видео, на котором несколько человек толкают троллейбус на улице Трикотажной, — сегодня управление пассажирских перевозок мэрии прокомментировало инцидент.







«В 18 часов 10 минут указанной даты на проспекте Дзержинского произошел обрыв контактной сети троллейбусов, вследствие чего участок от о.п. "Сад им. Дзержинского" до о.п. "Гостиница «Северная»" был обесточен. В данный момент времени троллейбус инв. номер 1280 маршрута № 22 находился на остановочном пункте "Магазин «Детский мир»" по ул. Трикотажная в зоне с обесточенной контактной сетью.





Ввиду незначительного расстояния до участка с исправной контактной сетью троллейбус был перемещен пассажирами по собственной инициативе для возобновления движения по маршруту»,







— пояснили чиновники.





Видео с необычным способом перемещения троллейбуса в редакцию НГС прислал читатель вчера, 18 апреля.









«На ДК им. Чкалова — в сторону остановки "Гипроуголь" — ребята вышли и покатили. Я так полагаю, что какой-то участок протолкали, сели и поехали. Через пять минут троллейбус уже ехал. <...> Я хотел в него сесть, как увидел, что пассажиры цепочкой выходят, в основном молодые парни. Я отошёл и увидел то, что на видео. [Потом] сам сел в маршрутку, мы троллейбус перегнали, он уже шёл своим ходом», — написал в редакцию НГС автор ролика.





На видео заметно, как несколько человек толкают троллейбус сзади, в то время как кто-то идёт рядом и ждёт, когда можно будет уже сесть в общественный транспорт и поехать.