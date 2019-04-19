Толпа новосибирцев собралась вечером около бара на Советской

Сегодня там выступает популярная группа из Новосибирска

Любители постпанка начали собираться около 19 часов
Любители постпанка начали собираться около 19 часов

Несколько десятков новосибирцев выстроились в длинную очередь перед баром Guevara на Советской, 18 — сегодня вечером здесь состоится концерт популярной постпанк-группы «Буерак» из Новосибирска.


Около 18:00 возле дверей заведения начали собираться люди — начало концерта запланировано на 19:00. 


Очередь от крыльца бара тянулась к дороге
Очередь от крыльца бара тянулась к дороге


Как указано на официальной странице «Буерака» во «ВКонтакте», первым десяти слушателям полагается скидка. 



Билет на входе стоит 1000 рублей. 


Постпанк-группа «Буерак» появилась в Новосибирске в 2014 году. Модные издания не раз включали этот дуэт в список самых интересных молодых исполнителей, а жюри премии Jagermeister Indie Awards в 2016 году признало «Буерак» группой года наряду с «Грибами» и ГШ/Glintshake. В ноябре 2017 года клип «Буерака» на песню «Твоя фигура» обсудили в шоу «12 злобных зрителей» на телеканале MTV Россия. А в середине июня новосибирские музыканты записали песню про «Бесплатный вход» на территории крематория.


В начале месяца новосибирцы выстроились в очередь возле станции метро «Студенческая» — в тот день там можно было получить бесплатный чебурек.

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