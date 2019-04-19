Толпа новосибирцев собралась вечером около бара на Советской

Сегодня там выступает популярная группа из Новосибирска

Любители постпанка начали собираться около 19 часов

Несколько десятков новосибирцев выстроились в длинную очередь перед баром Guevara на Советской, 18 — сегодня вечером здесь состоится концерт популярной постпанк-группы «Буерак» из Новосибирска.







Около 18:00 возле дверей заведения начали собираться люди — начало концерта запланировано на 19:00.





Очередь от крыльца бара тянулась к дороге





Как указано на официальной странице «Буерака» во «ВКонтакте», первым десяти слушателям полагается скидка.









Билет на входе стоит 1000 рублей.





Постпанк-группа «Буерак» появилась в Новосибирске в 2014 году. Модные издания не раз включали этот дуэт в список самых интересных молодых исполнителей, а жюри премии Jagermeister Indie Awards в 2016 году признало «Буерак» группой года наряду с «Грибами» и ГШ/Glintshake. В ноябре 2017 года клип «Буерака» на песню «Твоя фигура» обсудили в шоу «12 злобных зрителей» на телеканале MTV Россия. А в середине июня новосибирские музыканты записали песню про «Бесплатный вход» на территории крематория.







В начале месяца новосибирцы выстроились в очередь возле станции метро «Студенческая» — в тот день там можно было получить бесплатный чебурек.