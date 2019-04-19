«Тойота» показала новый городской «Крузер» для езды по асфальту

Автомобиль вмещает 7 человек

Toyota представила новое поколение крупного внедорожника Highlander, который является «городской версией» проходимого Land Cruiser 200 и имеет довольно высокую цену.





В то же время Highlander более современен в дизайне, богато оснащён. Кузов «Хайлэндера» чуть длиннее «Крузера», но его клиренс и свесы не позволяют эксплуатировать машину на бездорожье.







«Highlander по длине больше Land Cruiser 200, по ширине — чуть поуже. В принципе они практически одинаковые по размерам, несильная разница в размерах. Highlander семиместный идёт», — уточнили корреспонденту НГС в отделе продаж дилерского центра Toyota «Автомир».





Внедорожник получил новую платформу





В новом поколении автомобиль получил измененную переднюю часть, перекликающуюся с ранее представленным RAV. В профиль машина почти не изменилась, но технически обновилась существенно, поскольку построена на новой платформе TNGA (Toyota New Global Architecture).





Салон стал современнее и технологичнее





Интерьер переработан: новый руль, свежая мультимедийная система, улучшенные материалы отделки. Автомобиль оснащен двигателем V6 объёмом 3,5 литра, восьмиступенчатым автоматом, системой полного привода. Уже в базовой версии внедорожнику положены светодиодная оптика, многозонный климат-контроль, автоматическое экстренное торможение, система удержания в полосе, распознавание дорожных знаков, адаптивный круиз.





Текущее поколение Highlander стоит 3 501 000 – 3 799 000 рублей. Автомобиль конкурирует с Ford Explorer, Mazda CX-9, Chevrolet Traverse.





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