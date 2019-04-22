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Еда

В Новосибирске появилась сеть баров с касками для знакомств

Заведения появились на месте японских кафе и ресторана узбекской кухни

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Единственным ярким элементов декора бара можно считать строительные каски с надписями на лбу

Фото: Стас Соколов / НГС

В Новосибирске появилась новая сеть демократичных баров. В первой половине апреля в разных частях города открылись сразу три бара «Дикая утка».

Бары «Дикая утка» открыты уже на проспекте Карла Маркса и на улицах Плановая и Кошурникова. На Маркса и Кошурникова «Утка» заняла помещения кафе «Суши-Терра», на Плановой — место ресторана «Пир. Тандыр».

Корреспондент НГС посетил точку на Маркса и убедился, что интерьер не претерпел серьезных изменений. Из оформления только исчезли все японские декоративные элементы, а стены стали однотонно коричневыми. 

Главными элементами дизайна можно считать напечатанные на бумаге интернет-мемы с утками и ряды оранжевых касок. На каждой каске на лбу написана какая-то фраза, которая, как это можно понять, должна помочь посетителям наладить контакт: «Не возражаю», «Рядом свободно», «Готовлю, глажу, убираю» и др.

Выбрав и надев нужную каску, можно обозначить свои планы на вечер другим посетителям

Фото: Стас Соколов / НГС

В меню — ассорти из популярных блюд (пицца, роллы, бургеры, солянка и т. д.). Цена горячего начинается со 129 рублей за пельмени. Самая дорогая позиция в меню — свиная отбивная с картофелем фри за 349 рублей. Пиво стоит от 89 рублей за 0,5 литра.

Свиная отбивная с картошкой за 349 рублей

Фото: Стас Соколов / НГС

По данным «Контур.Фокус», компания «Терра-8», которая управляет заведением на Маркса, принадлежит группе предпринимателей, которые являются также владельцами других заведений сети «Суши-Терра». Ресторан «Пир.Тандыр», где открыт ещё один бар, принадлежал ранее St` Patrick Group («Уголок Святого Патрика», «Буфет № 1», бар «Открой рот» и др.). 

Как пояснила корреспонденту НГС администратор заведения на Плановой, новый проект развивают новые владельцы — некие «рестораторы из Москвы». Имена и названия компаний, которые им принадлежат, она назвать отказалась. 

В конце марта St` Patrick Group запустила собственную пивоварню, смонтированную в подвале здания на Ленина, где расположены три заведения группы. 

Стас Соколов 
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КОММЕНТАРИИ (41)

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Rabinovitch
22 апр 2019 в 11:07

Скорейшего закрытия...

милка
22 апр 2019 в 10:50

Представляю себя сидящей в дибильной оранжевой каске, натянутой на брови, с надписью: "рядом свободно"...

Элен
22 апр 2019 в 11:20

Бывала во многих странах Европы и Азии тоже. Нигде не видела таких порций еды. Нигде. Ни в дешевых заведениях , ни в дорогих. В Европе порция еды всегда с большой мясной отбивной или другим мясным или рыбным составляющим. Отбивная почти во всю.тарелку размером. Обязательно картофель или овощи..Много и сытно. Съедаешь без хлеба и сыт. Цены сопоставимы с такой ценой(350 руб).Такие нищие и дорогие порции еды я видела только на турбазе "Нептун" на Обском море. Там тоже жадность.