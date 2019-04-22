В Новосибирске появилась сеть баров с касками для знакомств

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18 февраля 2019
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Единственным ярким элементов декора бара можно считать строительные каски с надписями на лбу
Фото: Стас Соколов / НГС
В Новосибирске появилась новая сеть демократичных баров. В первой половине апреля в разных частях города открылись сразу три бара «Дикая утка».
Бары «Дикая утка» открыты уже на проспекте Карла Маркса и на улицах Плановая и Кошурникова. На Маркса и Кошурникова «Утка» заняла помещения кафе «Суши-Терра», на Плановой — место ресторана «Пир. Тандыр».
Корреспондент НГС посетил точку на Маркса и убедился, что интерьер не претерпел серьезных изменений. Из оформления только исчезли все японские декоративные элементы, а стены стали однотонно коричневыми.
Главными элементами дизайна можно считать напечатанные на бумаге интернет-мемы с утками и ряды оранжевых касок. На каждой каске на лбу написана какая-то фраза, которая, как это можно понять, должна помочь посетителям наладить контакт: «Не возражаю», «Рядом свободно», «Готовлю, глажу, убираю» и др.
В меню — ассорти из популярных блюд (пицца, роллы, бургеры, солянка и т. д.). Цена горячего начинается со 129 рублей за пельмени. Самая дорогая позиция в меню — свиная отбивная с картофелем фри за 349 рублей. Пиво стоит от 89 рублей за 0,5 литра.
По данным «Контур.Фокус», компания «Терра-8», которая управляет заведением на Маркса, принадлежит группе предпринимателей, которые являются также владельцами других заведений сети «Суши-Терра». Ресторан «Пир.Тандыр», где открыт ещё один бар, принадлежал ранее St` Patrick Group («Уголок Святого Патрика», «Буфет № 1», бар «Открой рот» и др.).
Как пояснила корреспонденту НГС администратор заведения на Плановой, новый проект развивают новые владельцы — некие «рестораторы из Москвы». Имена и названия компаний, которые им принадлежат, она назвать отказалась.
В конце марта St` Patrick Group запустила собственную пивоварню, смонтированную в подвале здания на Ленина, где расположены три заведения группы.