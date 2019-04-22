В Новосибирске появилась сеть баров с касками для знакомств

В Новосибирске появилась новая сеть демократичных баров. В первой половине апреля в разных частях города открылись сразу три бара «Дикая утка».



Бары «Дикая утка» открыты уже на проспекте Карла Маркса и на улицах Плановая и Кошурникова. На Маркса и Кошурникова «Утка» заняла помещения кафе «Суши-Терра», на Плановой — место ресторана «Пир. Тандыр».



Корреспондент НГС посетил точку на Маркса и убедился, что интерьер не претерпел серьезных изменений. Из оформления только исчезли все японские декоративные элементы, а стены стали однотонно коричневыми.