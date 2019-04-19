Только для своих: власти Новосибирска раздадут водителям разрешения на парковку

Такая система уже работает в Москве — по ним на платные парковки пускают бесплатно

Теперь, чтобы парковаться на дорогах города, сибирякам потребуется получить разрешение
Теперь, чтобы парковаться на дорогах города, сибирякам потребуется получить разрешение

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о порядке выдачи парковочных разрешений для автовладельцев — теперь, чтобы парковаться на некоторых дорогах, сибирякам потребуется получить разрешение. В Москве уже действует аналогичная мера: разрешения дают право бесплатно пользоваться платными парковками. 


Информация о том, что разрешения будут выдавать и в Новосибирске, опубликована в бюллетене органов местного самоуправления.


«Руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю: установить порядок выдачи парковочных разрешений на парковку транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа, находящихся в собственности города Новосибирска», — говорится в тексте документа, подписанного Анатолием Локтем.


Согласно порядку выдачи парковочных разрешений, их будут выдавать бесплатно сроком на один год. Документ будет разрешать парковку автомобиля в специальных местах, где установят специальные знаки — «Парковка» с табличкой «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений». 


С весны 2016 года в Москве устанавливают аналогичные знаки с табличкой «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений»
С весны 2016 года в Москве устанавливают аналогичные знаки с табличкой «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений»


Для того чтобы оформить такое разрешение, нужно обратиться в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. 


«Выдача парковочных разрешений осуществляется из расчёта общего количества парковочных мест. 


Количество парковочных разрешений не может превышать количество фактических парковочных мест на парковке 


в соответствии с установленной для данного участка автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа, находящейся в собственности города Новосибирска, схемой размещения парковочных мест», — говорится в документах.


Департамент должен выдать разрешение в течение 5 рабочих дней. При этом в тексте уточняется, что его нельзя передавать другим людям, а размещаться разрешение будет на лобовом стекле в правом нижнем углу.


Аналогичная мера ограничения на парковку действует в Москве уже третий год, уточнил корреспонденту НГС председатель комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин. 


На сайте «Московский паркинг» уточняется, что сейчас в столице организовано около 240 таких мест, на которых можно оставить свою машину, — в основном в центральных районах внутри Садового кольца. 


В Москве парковочные разрешения выдают многодетным семьям, инвалидам, ветеранам и жильцам домов рядом с платными стоянками, которыми управляют городские власти. С таким разрешением можно пользоваться платной парковкой бесплатно, но инвалиды и ветераны могут делать это круглосуточно, а жильцы домов возле таких стоянок — только с 20:00 до 8:00. 


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой пояснить, на каких парковках можно будет оставить машину с таким разрешением, кому их и в каких районах города их будут выдавать и когда появятся знаки для владельцев разрешений. На момент публикации мэрия не ответила на запрос НГС.


В этом году в Новосибирске открылось несколько новых платных парковок. Так, например, в конце марта на перекрёстке Красного проспекта и улицы Крылова в центре Новосибирска ранее бесплатная парковка стала платной, но ночью на ней всё ещё можно оставить машину бесплатно


А вчера у ГУМа заработали автоматические платные парковки. Одна из них ранее обслуживалась вручную — охранником в будке, а вторая и вовсе была бесплатной.

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