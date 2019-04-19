Только для своих: власти Новосибирска раздадут водителям разрешения на парковку

Такая система уже работает в Москве — по ним на платные парковки пускают бесплатно

Теперь, чтобы парковаться на дорогах города, сибирякам потребуется получить разрешение

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о порядке выдачи парковочных разрешений для автовладельцев — теперь, чтобы парковаться на некоторых дорогах, сибирякам потребуется получить разрешение. В Москве уже действует аналогичная мера: разрешения дают право бесплатно пользоваться платными парковками.





Информация о том, что разрешения будут выдавать и в Новосибирске, опубликована в бюллетене органов местного самоуправления.





«Руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю: установить порядок выдачи парковочных разрешений на парковку транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа, находящихся в собственности города Новосибирска», — говорится в тексте документа, подписанного Анатолием Локтем.





Согласно порядку выдачи парковочных разрешений, их будут выдавать бесплатно сроком на один год. Документ будет разрешать парковку автомобиля в специальных местах, где установят специальные знаки — «Парковка» с табличкой «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений».





С весны 2016 года в Москве устанавливают аналогичные знаки с табличкой «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений»





Для того чтобы оформить такое разрешение, нужно обратиться в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.





«Выдача парковочных разрешений осуществляется из расчёта общего количества парковочных мест.





Количество парковочных разрешений не может превышать количество фактических парковочных мест на парковке





в соответствии с установленной для данного участка автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа, находящейся в собственности города Новосибирска, схемой размещения парковочных мест», — говорится в документах.





Департамент должен выдать разрешение в течение 5 рабочих дней. При этом в тексте уточняется, что его нельзя передавать другим людям, а размещаться разрешение будет на лобовом стекле в правом нижнем углу.





Аналогичная мера ограничения на парковку действует в Москве уже третий год, уточнил корреспонденту НГС председатель комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин.





На сайте «Московский паркинг» уточняется, что сейчас в столице организовано около 240 таких мест, на которых можно оставить свою машину, — в основном в центральных районах внутри Садового кольца.





В Москве парковочные разрешения выдают многодетным семьям, инвалидам, ветеранам и жильцам домов рядом с платными стоянками, которыми управляют городские власти. С таким разрешением можно пользоваться платной парковкой бесплатно, но инвалиды и ветераны могут делать это круглосуточно, а жильцы домов возле таких стоянок — только с 20:00 до 8:00.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой пояснить, на каких парковках можно будет оставить машину с таким разрешением, кому их и в каких районах города их будут выдавать и когда появятся знаки для владельцев разрешений. На момент публикации мэрия не ответила на запрос НГС.





В этом году в Новосибирске открылось несколько новых платных парковок. Так, например, в конце марта на перекрёстке Красного проспекта и улицы Крылова в центре Новосибирска ранее бесплатная парковка стала платной, но ночью на ней всё ещё можно оставить машину бесплатно.





А вчера у ГУМа заработали автоматические платные парковки. Одна из них ранее обслуживалась вручную — охранником в будке, а вторая и вовсе была бесплатной.