В Нарымском сквере выбрали место для памятника пропавшим жертвам расстрелов

На скульптуре будут высечены имена жертв репрессий, которых не могут найти

На этом месте «Мемориал» построит другой памятник, на котором будут перечислены имена погибших

Новосибирское областное историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» установит в Нарымском сквере памятный камень в честь жертв репрессий, чьи места захоронений неизвестны, — позже на месте камня появится памятник, на котором будут перечислены имена погибших.







О том, что в Нарымском сквере появится закладной камень, корреспонденту НГС сообщил руководитель новосибирского «Мемориала» Александр Рудницкий.





«Там стоит один памятник — жертвам политических репрессий. А мы предложили установить памятник неизвестному заключённому <...>.





Потому что вот у нас около 10 тысяч реабилитированных, но в основном они детьми попали под эту раздачу, а у большей половины из них родители или близкие погибли. Где они захоронены — никто не знает.





Вообще в Новосибирске неизвестно ни одного места массового захоронения», — пояснил свою задумку Рудницкий.





По его словам, впервые с идеей об установке такого камня он обратился в мэрию ещё в 2015 году, но тогда ему не удалось добиться разрешения на установку.





«Мы хотим сделать персональный [памятник] тем, кто погиб. Для людей это очень важно. [Мэрия] предложила: "Давайте сделаем в рамках этого существующего памятника, добавим другой". И будет комплекс. Один с упоминанием лагерей, другой с упоминанием людей», — уточнил Александр Рудницкий.





Сегодня на сайте мэрии опубликовали соответствующее уведомление о проведении общественного обсуждения проекта размещения закладного камня под проект памятника неизвестным жертвам террора. Предполагается, что этот камень установят в северо-западной части Нарымского сквера, в 10 метрах от уже существующего памятника жертвам политических репрессий.





Как рассказал Рудницкий, «Мемориал» хочет установить камень, чтобы это место не отдали под другой объект.





«<...> чтобы просто застолбить за собой эту территорию. <...> Для того чтобы начать проектировать [памятник], мы должны быть уверены, что вот это место за нами забито.





Мы соберём деньги, проведём разработку, а потом нам скажут, что здесь нельзя, дети гуляют. Мы не хотим тратить своё и чужое время»,





— объяснил он.





Камень в память жертв политических репрессий заложен в Нарымском сквере неподалеку от пересечения улиц Нарымской и 1905 года. До 2012 года там стояло здание пересыльной тюрьмы для репрессированных, позже ставшее психоневрологическим диспансером. Весной 2013 года на стройплощадке находили человеческие останки — кости и черепа.







В то время как в Новосибирске предлагают поставить памятник репрессированным, скульптура Иосифа Сталина уже согласована. После нескольких лет обсуждений общественники добились того, что бюст Сталина появится у здания обкома КПРФ на улице Большевистской — это решение в марте уже согласовал художественный совет мэрии.