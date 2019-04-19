«Ленту» на Петухова затянуло дымом

Дым появился прямо возле кассовой зоны

Посетители заметили дым в магазине 
Посетители заметили дым в магазине 

Пожарные выехали в гипермаркет «Лента» на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска — кассовую зону магазина затянуло дымом, в здании сработала система противопожарной безопасности. Всех посетителей временно эвакуировали. 


В пресс-службе компании «Лента» сообщили, что произошло короткое замыкание в холодильнике, который стоял возле кассы. 


«Была эвакуация, произошло короткое замыкание в холодильнике, который у кассы стоял. Сработала сигнализация, поэтому произвели эвакуацию. Буквально на несколько минут вывели людей, так как ничего серьезного не случилось. Это была неисправность холодильника, сейчас его уже убрали из зала. Будем менять на исправную технику», — рассказали в пресс-службе компании.


В пресс-службе Главного управления МЧС России по Новосибирской области сообщили, что на место выезжали пожарные. 


«Да, туда выезд был в 12:49. Машины туда прибыли, на месте произошло короткое замыкание без последующего горения. Выезжали при срабатывании системы мониторинга. Ничего тушить не пришлось», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе. 


Вчера у здания Госбанка на улице Ленина, 2 в центре Новосибирска выставлено оцепление из сотрудников Росгвардии — на месте проходили учения

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