ГИБДД решила отменить право на ошибку при сдаче теории для водителей

Если ответ курсанта приведет к ДТП, экзамен для него закончится

Дополнительные деньги из бюджета не потребуются, уточнили в МВД

Правила проведения экзамена для будущих автомобилистов, возможно, поменяются — об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на МВД России. Ведомство работает над изменением системы оценок при сдаче на права. В частности, планируется отменить право на ошибку при сдаче теории.







Оценка за конкретную задачу будет зависеть от того, насколько задача влияет на безопасность дорожного решения: чем больше риск — тем важнее, чтобы экзаменуемый дал правильный ответ. Если в условной ситуации ответ неверный и решение курсанта спровоцирует ДТП, экзамен завершится.







Задачи по теории разделят в зависимости от категории прав: при сдаче на BE (легковые автомобили с прицепом) будут проверять, в том числе, теорию управления транспортным средством.







Нововведения могут появиться уже в следующем году.







— Реализация данных нововведений будет осуществляться в рамках текущего финансирования МВД России, — отметили в МВД.