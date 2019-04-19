«Пошла отсюда!»: водитель такси выгнал из машины сибирячку с ребёнком-инвалидом

3-летний сын Натальи Сизовой болен ДЦП

Жительница Новосибирска Наталья Сизова столкнулась с грубостью водителя такси — он выгнал сибирячку из машины с 3-летним ребёнком с диагнозом ДЦП. По словам Сизовой, поводом стало то, что ребёнок задевал ногами между передними сидениями — это не понравилось водителю.





Случай произошёл сегодня, 19 апреля. Наталья Сизова рассказала корреспонденту НГС, что вызвала такси через сервис «Лидер Н», а в заказе указала, что поедет вместе с ребёнком. По её словам, в приехавшей машине даже не оказалась автокресла.





«Мы сейчас находимся на дневном стационаре на Деповской, потому что ребёнок — инвалид, ДЦП. Как обычно, я заказываю такси в "Лидер Н". В этот раз заказала, пришла машина, села — смотрю, нет кресла. Ладно, ребёнок уже капризничает, время обеда, куда деваться — сели, поехали. Но у него ножки не сгибаются так, как у обычных детей. Мы сидели сзади. Он задевал бардачок, который находится между передними сиденьями. Он [водитель] мне говорит: "Следите за своим ребёнком, он панели задевает в машине, что хотите, то и делайте с ним!". Я ему сказала, что ничего не могу сделать. А он просто берёт и говорит: "Пошла отсюда!". И высадил из машины на Кропоткинских банях», — рассказала Наталья Сизова.





По её словам, водитель высадил их уже через 5 минут поездки.





«Тут буквально 10 минут ехать по Ипподромке. А он нас почти сразу высадил. На улице холодно, ребёнок кашляет, иммунитет слабый.





Нам пришлось вызывать другую машину. Но пока её ждали, малыш у меня на руках, а он же весит 16 кг плюс рюкзак. Больше всего в этой ситуации мне обидно за ребёнка. Не от того, что на меня накричали. Если сейчас такое отношение, то как будет потом. Уже три года пользуюсь этой компанией, никогда ничего подобного не было, конечно. Они в этом не виноваты, а водитель», — добавила Сизова.





В пресс-службе группы компаний «Везёт» (к ней относится служба заказа такси «Лидер». — Прим. ред.) инцидент подтвердили и сообщили, что Сизова пользовалась сервисом «Минимум», который относится к группе компаний только юридически.





«С этого номера, с которого сделан заказ, за последний месяц были поездки и заказы только в сервис "Минимум". Это отдельный от нас сервис (от "Везёт" и от "Лидера"). У него свои правила и своё управление, он юридически с нами связан, но у него нет службы поддержки, потому что это дисконт, это дешёвый сервис, в котором отсечено всё лишнее, лишь бы предоставлять дешёвую услугу.





Но мы связались с директором сервиса "Мини", попросили провести разъяснительную беседу и, пока идёт внутреннее расследование, водитель заблокирован во всей нашей программе», — сообщили в группе компаний «Везёт».





Новосибирцы нередко жалуются на водителей такси — например, в январе таксист отказался везти инвалидное кресло жительницы Новосибирска Ольги Стволовой. Водитель посчитал, что коляска закрывает ему обзор.





Ещё один инцидент с таксистом произошёл в феврале на улице Немировича-Данченко — девушка села в машину, но её заказ по непонятной причине отменили, а водитель вытолкал её из машины.

