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Кедры в память о погибших школьниках передумали рубить — их пересадят

Пять деревьев оказались под угрозой из-за стройки нового корпуса лицея № 130

Участок возле лицея № 130 уже приготовили под строительство — осталось только пересадить 5 мемориальных кедров
Участок возле лицея № 130 уже приготовили под строительство — осталось только пересадить 5 мемориальных кедров

Кедры, которые были посажены в 1988 году у новосибирского лицея № 130 в память о трагически погибших школьниках, пересадят из-за стройки нового корпуса школы — для пяти деревьев уже нашли новое место в Нижней зоне Академгородка. 


«Эксперт [ботсада Академгородка] после обследования дал заключение, что состояние деревьев разное: вариант того, что они приживутся есть — процентов 30, если будет подобрано правильное место. Это на самом деле кедровая сосна, и она любит более влажное пространство. Сейчас пытаемся их (деревья. — Прим. ред.) спасти. <…> Выпускники школы и одноклассники ребят согласились с тем, что надо попробовать деревья пересадить с территории школы на территорию Академгородка, согласовав это с ГУП ЖКХ», — сообщил корреспонденту НГС директор лицея № 130 Сергей Сопочкин.


Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус, которая следит за пересадкой деревьев, уточнила корреспонденту НГС, что эксперты нашли наиболее подходящее для деревьев место — у дома по адресу Полевая, 22. 


Пять мемориальных деревьев пересадят в ближайшие дни при помощи одноклассников погибших мальчиков и выпускников школы. Бюджетные деньги или деньги лицея № 130 потрачены на это не будут, подчеркнула депутат.

По словам Натальи Пинус, осенью 2019 года на территории лицея № 130 также сделают мемориальную композицию в память о погибших учениках.

В марте 2019 года выпускница школы № 130 Юлия Альбова подняла вопрос в социальной сети Facebook о мемориальных деревьях, которые попали под вырубку в связи со строительством дополнительного корпуса лицея. Кедровые сосны во дворе лицея посадили в 1988 году в память об учениках школы: 27 сентября 1987 года пятеро шестиклассников погибли в обвалившейся пещере на берегу Обского моря. 

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