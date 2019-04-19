Кедры в память о погибших школьниках передумали рубить — их пересадят
Пять деревьев оказались под угрозой из-за стройки нового корпуса лицея
Кедры, которые были посажены в 1988 году у новосибирского лицея
«Эксперт [ботсада Академгородка] после обследования дал заключение, что состояние деревьев разное: вариант того, что они приживутся есть — процентов 30, если будет подобрано правильное место. Это на самом деле кедровая сосна, и она любит более влажное пространство. Сейчас пытаемся их (деревья. — Прим. ред.) спасти. <…> Выпускники школы и одноклассники ребят согласились с тем, что надо попробовать деревья пересадить с территории школы на территорию Академгородка, согласовав это с ГУП ЖКХ», — сообщил корреспонденту НГС директор лицея
Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус, которая следит за пересадкой деревьев, уточнила корреспонденту НГС, что эксперты нашли наиболее подходящее для деревьев место — у дома по адресу Полевая, 22.
Пять мемориальных деревьев пересадят в ближайшие дни при помощи одноклассников погибших мальчиков и выпускников школы. Бюджетные деньги или деньги лицея
По словам Натальи Пинус, осенью 2019 года на территории лицея
В марте 2019 года выпускница школы
Илья Калинин
Фото Кирилла Соболева, предоставлено Анной Ершовой