Кедры в память о погибших школьниках передумали рубить — их пересадят

Участок возле лицея № 130 уже приготовили под строительство — осталось только пересадить 5 мемориальных кедров

Кедры, которые были посажены в 1988 году у новосибирского лицея № 130 в память о трагически погибших школьниках, пересадят из-за стройки нового корпуса школы — для пяти деревьев уже нашли новое место в Нижней зоне Академгородка.





«Эксперт [ботсада Академгородка] после обследования дал заключение, что состояние деревьев разное: вариант того, что они приживутся есть — процентов 30, если будет подобрано правильное место. Это на самом деле кедровая сосна, и она любит более влажное пространство. Сейчас пытаемся их (деревья. — Прим. ред.) спасти. <…> Выпускники школы и одноклассники ребят согласились с тем, что надо попробовать деревья пересадить с территории школы на территорию Академгородка, согласовав это с ГУП ЖКХ», — сообщил корреспонденту НГС директор лицея № 130 Сергей Сопочкин.



Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус, которая следит за пересадкой деревьев, уточнила корреспонденту НГС, что эксперты нашли наиболее подходящее для деревьев место — у дома по адресу Полевая, 22.



