«Если мы зайдём, они выйдут»: факультет вуза останется без здания из-за стройки рядом с новым ЛДС

Спорткомплекс собираются построить уже несколько лет — в нём будут залы для волейбола и батуты

Из-за строительства спорткомплекса, факультет физической культуры НГПУ окажется без помещений для учёбы

Управление капитального строительства Новосибирской области заказало корректировку проекта здания спортивного комплекса неподалёку от будущего здания ледовой арены. Из-за строительства спорткомплекса факультет физической культуры НГПУ на Немировича-Данченко окажется без учебных помещений.







Министерство строительства Новосибирской области опубликовало конкурс на выполнение работ по корректировке проектной, рабочей и сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Немировича-Данченко, 140. Сейчас там находится Новосибирский колледж олимпийского резерва, помещения которого арендует факультет физической культуры НГПУ.





Заказчиком конкурсных работ выступило Управление капитального строительства. В документах, опубликованных на сайте госзакупок, уточняется, что подготовить задание должны за 4 месяца.





«Комплекс предназначен для проведения тренировочных занятий по отдельным видам спорта.





Функционально-планировочная структура <...> комплекса [должна включать] универсальный спортивный зал со спортивной площадкой для занятий игровыми видами спорта: волейболом, баскетболом, мини-футболом.





Зону для размещения 2–3 спортивных батутов; зону с двойным мини-трамплином; зону с акробатической дорожкой. Зал для индивидуальной силовой подготовки. Зал единоборств», — говорится в документах.





Как пояснил корреспонденту НГС начальник отдела объектов спорта УКС Константин Артёменко, здание будут перестраивать.





«На этом месте будет перепрофилированный, спроектированный [комплекс]. Там достройка, перестройка [здания]. На этой площадочке министерство спорта выдало нам технологическое задание на перепрофилирование, на переделку», — рассказал он.





Артёменко подчеркнул, что когда УКС примется за строительство комплекса, факультету физической культуры НГПУ придётся покинуть здание.





«Если мы туда зайдём, то, естественно, они все оттуда выйдут. Где они будут на период строительства, я не знаю. Потом они, скорее всего, туда, конечно, возвратятся»,





— коротко сообщил он.





Корреспондент НГС связался с деканом факультета Сергеем Турыгиным, однако тот сообщил, что пока с ним не велось разговоров о необходимости в будущем освободить арендуемые помещения.





«Таких разговоров не было со мной ни одного. Никто ничего не говорил, но про строительство спортивного комплекса разговор идёт уже лет, не соврать бы, восемь», — рассказал Турыгин.





В январе городские власти разрешили построить компании новосибирского бизнесмена Тимура Саттарова «Спорт-Инвест» спортивно-зрелищный комплекс на улице Воинской, 1 — здание будет построено в виде пирамиды.





В середине марта правительство объявило конкурс на другую корректировку документов — региональному центру волейбола должны добавить 500 мест, чтобы можно было принимать соревнования международного уровня.