ГИБДД поймала 13 водителей со слишком яркими фарами: за ними охотились 4 дня

Водителей, которые попались с ослепляющими фарами, могут лишить прав на полгода

Новосибирские автоинспекторы подвели итоги профилактической акции «Ксенон», во время которой в городе тормозили машины с ослепляющими фарами.





«Привлечено всего 13 водителей, которые отправлены на комиссию и будут привлечены к административной ответственности с лишением [прав] до полугода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. Решение о мере наказания вынесет суд.





Профилактическая акция шла 4 дня — с 15 по 18 апреля.





Рейды в основном проходили по утрам и вечерам, когда на дорогах проще заметить машины с нестандартными фарами.





Савченков пояснял, что нештатный ксенон мешает встречному транспорту — такие фары ослепляют водителей.





Но кроме того, во время акции «Ксенон» Владислав Савченков остановил машину, в которой везли беременную женщину. Он пересадил её в служебную машину и отвёз в роддом.