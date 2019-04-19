Так можно было: власти объяснили, почему укладывали асфальт после снегопада

Ямы засыпали высечкой, которую можно укладывать в любую погоду, говорят чиновники

Чиновники объяснили, почему дорожные рабочие ремонтировали улицу Кошурникова во время снегопада — ямы, по их словам, засыпали высечкой, которую можно укладывать в любую погоду.





Видео с дорожными работами на Кошурникова в редакцию НГС прислал читатель вчера, 18 апреля. На видео заметно, как рабочие закидывают ямы асфальтом, а следом за ними едет трактор с небольшим катком, разравнивающий смесь. При этом на дороге видны снег и грязь. Читатель предположил, что дорожники укладывают горячий асфальт.









Как сообщили корреспонденту НГС в ответ на запрос в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, на этой улице рабочие проводили текущий ремонт высечкой.





«Данным материалом засыпать выбоины в асфальтобетонном покрытии возможно в любую погоду. Ремонт производился для предотвращения увеличения разрушений асфальтового покрытия на указанном участке»,





— пояснили чиновники.





В департаменте уточнили, что в 2019 году на проспекте Дзержинского в районе Берёзовой рощи запланирован ремонт всей ширины дороги. Асфальт должны уложить тонким слоем на площади 4 тысяч кв. м.





В середине марта губернатор Андрей Травников попросил дорожников приступить к ямочному ремонту, не дожидаясь плюсовых температур. А накануне корреспондент НГС насчитал на небольшом участке Коммунального моста 26 ям.







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