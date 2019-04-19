Так можно было: власти объяснили, почему укладывали асфальт после снегопада

Нарушений в работе дорожных рабочих чиновники не нашли

Ямы засыпали высечкой, которую можно укладывать в любую погоду, говорят чиновники
Ямы засыпали высечкой, которую можно укладывать в любую погоду, говорят чиновники

Чиновники объяснили, почему дорожные рабочие ремонтировали улицу Кошурникова во время снегопада — ямы, по их словам, засыпали высечкой, которую можно укладывать в любую погоду.


Видео с дорожными работами на Кошурникова в редакцию НГС прислал читатель вчера, 18 апреля. На видео заметно, как рабочие закидывают ямы асфальтом, а следом за ними едет трактор с небольшим катком, разравнивающий смесь. При этом на дороге видны снег и грязь. Читатель предположил, что дорожники укладывают горячий асфальт.



Как сообщили корреспонденту НГС в ответ на запрос в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, на этой улице рабочие проводили текущий ремонт высечкой.


«Данным материалом засыпать выбоины в асфальтобетонном покрытии возможно в любую погоду. Ремонт производился для предотвращения увеличения разрушений асфальтового покрытия на указанном участке», 


— пояснили чиновники.


В департаменте уточнили, что в 2019 году на проспекте Дзержинского в районе Берёзовой рощи запланирован ремонт всей ширины дороги. Асфальт должны уложить тонким слоем на площади 4 тысяч кв. м.


В середине марта губернатор Андрей Травников попросил дорожников приступить к ямочному ремонту, не дожидаясь плюсовых температур. А накануне корреспондент НГС насчитал на небольшом участке Коммунального моста 26 ям


Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

Прочтений: 920

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено