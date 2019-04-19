Новосибирцам разрешили ходить в библиотеки в сумерках

«Библионочь» пройдёт в библиотеках и книжных магазинах 20 апреля

В Новосибирске опубликовали программу всероссийского фестиваля «Библионочь» — жителей города пригласили на бесплатные экскурсии, квесты и постановки в библиотеках.





Акция в Новосибирске пройдёт вечером 20 апреля и будет посвящена Году театра в России. К ней присоединились городские библиотеки и книжные магазины. Областное министерство культуры опубликовало программу мероприятий в Новосибирске.





Новосибирская областная научная библиотека





17:00 — акция-распродажа «Книги вслепую»: всё по 50 рублей;

17:00 — семейная игра «Театральный крокодил»;

17:00 — читка пьесы Екатерины Галямовой «Очищение» с участием студентов НГТИ и актёров новосибирских театров;

17:00 — диалоги и монологи о театре из репертуара классиков от коллектива Imperium Theater;

17:00 и 19:30 — экскурсия в интерактивный музей книги;

17:00, 18:00, 19:00 и 20:00 — детская экскурсия «Театральный призрак»;

18:00, 19:00, 20:00 и 21:00 — обзорная экскурсия по библиотеке;

18:00 и 19:15 — спектакль «Бабушка на яблоне» от актёров Новосибирского областного театра кукол и АНО «Культурный город»;

18:00 — мастер-класс по изготовлению народной куклы;

18:00 — показ фильмов-спектаклей «Театр на сцене»;



18:15 — лекция психолога Любови Лукьяновой «Роли в жизни. Хорошо это или плохо?»;

19:00 — мини-спектакль о скандинавских богах от коллектива Imperium Theater;



19:30 — мастер-класс по актёрскому мастерству от театра «Понедельник Выходной»;

19:30 — лекция театроведа, преподавателя НГТИ и НГХУ Марии Кожиной «Современный театр: направления и тенденции»;

21:30 — сет атмосферной музыки от DJ Don и DJ Plok с чтением фрагментов романа Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота».

Кроме того, в областной научной библиотеке пройдут театральные квесты, мастер-классы и фотозоны.





Новосибирская областная юношеская библиотека





В юношеской библиотеке «Библионочь» начнётся в 18:00. С 18:30 здесь параллельно будут работать интерактивные площадки, среди которых квесты по книгам Н. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», М. Петросян «Дом, в котором…» и Р. Стивенсона «Остров сокровищ».





Среди игр новосибирцам обещают электронную викторину «По следам гоголевских киногероев», мастер-классы по изготовлению театральной маски и театральной афиши, площадку «Аллея комиксистов», настольные игры, а также мульткинотеатр «Гоголь начинается…» для детей от шести лет. В 20:00 и 22:00 в библиотеке проведут розыгрыш призов.





ГПНТБ СО РАН





16:00 — фестиваль искусств «Сибирская Октава»;

16:30 — вебинар об особенностях классической японской поэзии, конкурс на лучшее прочтение хокку;

с 17:00 до 22:00 — экспозиция с проектом международного фестиваля актуального театра «Хаос», клубом исторической реконструкции «Волчий Клык» с воссозданием атмосферы викингов, настольными играми, здесь проведут кастинг «Ералаша», громкие чтения, «Театральный крокодил», шоу ансамбля «Дивертисмент», кроме того, здесь будет работать парк «Галилео» и другие площадки;



17:00 — лекция «Образование в Израиле»;

17:00 — мастер-класс по составлению родословной;

17:00 — детский разговорный клуб английского языка;

17:40 — мини-урок иврита;

17:30, 18:30, 19:30 и 20:30 — экскурсии по библиотеке;



17:30 — чтение отрывка из книги Габриэля Гарсия Маркеса «100 лет одиночества» на испанском и русском языках;

18:00 — испанский разговорный клуб с участием почётного консула Королевства Испании в Новосибирске;

18:00 — презентация книги стихов Антона Метелькова «Ножички» и совместной книги Антона Метелькова (стихи) и Дарьи Валовой (рисунки) «Псалом»;



18:10 — мини-урок итальянского языка;

18:20 и 19:15 — мини-урок французского языка;

18:45 — мини-урок немецкого языка;

18:50 — мини-урок китайского языка;

18:50 — мини-урок китайского языка; 19:00 — встреча с Виталием Трофимовым-Трофимовым, автором книг «Фамилия — руководство по учреждению собственной династии», «Суверен». Разговор о генеалогии, создании фамилии, династии;

19:00 — лекция «Семейный бюджет»;

19:45 — разговорный клуб английского языка;

20:00 — авторский концерт и рассказ об Аргентине фотографа и видеооператора НГС Густаво Зырянова;

20:00 — путевые заметки от организатора авторских туров Александра Мокерова;

20:30 — основы пищевого поведения от Севы Мокина;

21:00 — розыгрыш призов.

Помимо этого, в библиотеке откроют художественные выставки акварельных картин, театральных костюмов, афиш, книжных коллекций и другие мероприятия.





«Библионочь» пройдёт в Новосибирске в восьмой раз. В прошлом году толпа горожан танцевала в библиотеках, пела в караоке и проводила эксперименты с электричеством.