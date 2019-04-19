Рвало провода, валило столбы и холодильники: в мэрии подсчитали ущерб от вчерашнего ветра

Самое позднее случилось в 18:22 — ветер на полчаса парализовал работу троллейбусов

Во время штормового ветра пострадал один человек
Во время штормового ветра пострадал один человек

В мэрии Новосибирска рассказали о последствиях штормового ветра, который дул накануне в городе. 


«По информации, поступившей в ЕДДС, 18 апреля 2019 года произошло восемь происшествий, пострадал один человек», — передали из пресс-центра мэрии Новосибирска.


Самое позднее происшествие случилось в 18:22. На проспект Дзержинского, 69 оборвало провод, из-за которого остановилось движение троллейбусов. Движение восстановили в 19:00.


Также вчера обрывало провода в разное время на Большевистской, Садовой и Рентгеновской.


На Виталия Потылицына, 9/4 ветер оторвал металлические листы ограждения строящегося детского сада. Эти последствия сейчас устраняет подрядная организация.


На Большевистской в 12:30 днём ветер оборвал стяжку с дорожными знаками, а в ночь на 18 апреля на улице Короленко в Октябрьском районе электрический столб упал на крышу частного дома.


Происшествие с пострадавшим случилось на улице Ползунова — там на прохожего от ветра упал уличный холодильник. Кроме того, в сводку мэрии не попал светофор в Октябрьском районе, который сильный ветер наклонил набок.

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