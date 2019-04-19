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Студентка пединститута получила титул главной радиокрасотки города и поедет в Москву за миллионом

В Новосибирске выбрали «Мисс Русское радио» — она рассказала НГС, на что потратит выигрыш

Заявки для участия в конкурсе подавали 100 жительниц Новосибирска, но до финала дошли всего 7 
Заявки для участия в конкурсе подавали 100 жительниц Новосибирска, но до финала дошли всего 7 

В Киноконцертном комплексе имени Маяковского в Новосибирске прошёл региональный финал конкурса «Мисс Русское радио». За победу боролись 7 сибирячек, но корону победительницы получила 20-летняя Софья Козляченко. Первой вице-мисс стала Дарья Глухова, второй — Александра Безволенко. 


Победительница конкурса Софья Козляченко сейчас учится на 3-м курсе в Новосибирском педагогическом университете, она будущий журналист. По её словам, победа оказалась для неё неожиданной. 


«Во время подготовки было очень много всего интересного, хочется отметить девочек-участниц: все хорошие, мы помогали друг другу, если требовалось. Спасибо конкурсу, что познакомил нас. Победы не ожидала, потому что каждая из нас достойна первого места, но в душе, конечно, хотелось победить. Впечатления [остались] очень положительные, хочется сказать спасибо организаторам, и всем, кто помогал в ходе конкурса. Если бы можно повторить все это — не отказалась бы», — поделилась Софья Козляченко. 


Программный директор радиостанции «Русское радио» в Новосибирске Сергей Круглов рассказал корреспонденту НГС, что Софья Козляченко не была фавориткой во время репетиций, но подкупила жюри своим трудолюбием и целеустремлённостью. 


«Она не старается выделиться на фоне остальных, а когда выходит работать — делает то, что от неё требуется. Она так ровно, вроде ненавязчиво всё делает, а когда выходит на само мероприятие — делает с такой подачей, с такой энергетикой», — рассказал Сергей Круглов. 


Теперь сибирячка представит Новосибирск на финале конкурса «Мисс Русское радио» в июне в Москве. По словам организаторов конкурса, там девушки поборются за главный приз — 1 миллион рублей. 


По словам Софьи Козляченко, если она получит главный приз — 1 миллион рублей, то часть суммы отправит на благотворительность
По словам Софьи Козляченко, если она получит главный приз — 1 миллион рублей, то часть суммы отправит на благотворительность


«Победительницы регионов отправляются в мае в Москву: сначала идёт подготовка к финалу, который пройдёт в июне, а потом принимают участие в съёмках сериала. Очень надеемся, что наша финалистка победит, тогда сериал "Дневники Мисс Русское радио" на телеканале RU.TV будет сниматься у нас в городе. <...> [В сериале покажут] Как они живут, что они делают, как тратят выигранные деньги. Всё это снимается три месяца, а потом будет транслироваться в течение года», — сообщил Сергей Круглов. 


В конце марта в Новосибирске выбрали самую красивую маму — ей стала мать четверых детей Марина Бычкова. Победительнице вручили главный приз — кольцо с бриллиантом и изумрудом. 

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