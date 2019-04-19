«Мертвый город» под Новосибирском, где жили солдаты-преступники, продали с аукциона

Два десятка зданий продавали за 25 миллионов рублей — во время торгов цена выросла в 1,5 раза

Его пытались продать несколько раз, но покупателя так и не находили
Его пытались продать несколько раз, но покупателя так и не находили

Территорию бывшего дисциплинарного батальона в пригороде Новосибирска, который пустует уже больше 10 лет, решили купить вместе со всеми зданиями — его пытались продать несколько раз, но покупателя так и не находили.


Информация о продаже участка со всеми зданиями появилась на официальном сайте торгов в разделе «продажа государственного и муниципального имущества». В документах уточняется, что организатором торгов выступает администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирской области. 


О том, что покупатель нашёлся, корреспонденту НГС сообщила замглавы администрации Верх-Тулинского сельсовета Ирина Ена, уточнив, что 22 апреля с победителем аукциона должны заключить официальный договор купли-продажи. 


«Мы ещё не подписали. Протокол аукциона мы разместим сегодня. <...> Поднялись очень сильно [в цене], практически на 50 процентов», 


— рассказала она.


Территорию военного городка продавали вместе с двумя десятками заброшенных зданий. Общая площадь земельного участка — почти 56 тысяч кв. м. 


Первоначально цена на участок со зданиями составляла 52,7 миллиона рублей с шагом в 1,5 миллиона, однако аукцион не состоялся, так как не нашлось желающих. Впоследствии цену опускали ещё несколько раз — до 25,3 миллиона рублей.


На торги заявились два участника — покупатель Ирина Садчикова (в системе «Контур.Фокус» редакции не удалось найти действующего бизнеса человека с такой фамилией) и индивидуальный предприниматель Светлана Комарова. Как уточнил корреспонденту НГС источник в администрации сельсовета, аукцион выиграла Ирина Садчикова, предложив максимальную цену.


В мае прошлого года НГС посетил заброшенный около 10 лет назад военный городок — он находится на границе Ленинского района Новосибирска и Верх-Тулинского сельсовета, рядом с ним — Хилокский рынок, Клещихинское кладбище и мусорный полигон. Когда-то в этих зданиях отбывали наказание осуждённые за уголовные преступления военнослужащие.


В 2009 году суд рассмотрел одно из громких происшествий, случившихся в дисбате. Солдат-срочник Александр Кудьяров застрелил начальника караула из-за того, что тот ударил его и назвал «покемоном».

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