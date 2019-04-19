Видео: в Болотнинском районе загорелась администрация села
Пожарные работают на месте уже три часа
Сегодня утром, 19 апреля, в Новосибирской области в селе Светлая Поляна Болотнинского района загорелась администрация.
В МЧС уточнили, что сейчас на месте работает инспектор, который должен установить причины возгорания. В работах по ликвидации пожара задействованы 12 человек.
Как сообщил корреспонденту НГС руководитель отряда по ликвидации, сейчас пожарные разбирают и проливают конструкции здания. «Внутри огнём уничтожена кровля по всей площади, произошло выгорание зала, где размещался клуб», — рассказал он.
Причина пожара пока устанавливается, сообщают в МЧС.
«Сейчас там находится заместитель, исполняющий обязанности главы. Факт есть возгорания здания. <...> Я сейчас с ним постараюсь связаться, потому что там со связью очень неустойчиво», — сообщили в общественной приёмной администрации Болтнинского района
Пострадавших нет.
Огнём уничтожена кровля на площади 510 квадратных метров, повреждено помещение сельского клуба на площади 300 квадратных метров.
«На момент прибытия пожарной охраны горит внутри здания сельского клуба размером 30 на 17 метров, кирпичное, двухэтажное, электрофицированное, отопление центральное», — передают в МЧС.
Горящее здание состоит из двух частей: в одной — администрация сельского совета, в другой — сельский клуб в аварийном состоянии.
Время прибытия — 6:20, открытое горение было ликвидировано в 8:10, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что пожарные отправились на пожар в 6:13, сейчас, через три часа, они всё ещё работают на месте происшествия.
Елена Громкова, Дмитрий Здорников
Скриншот vk.com/act54
Видео vk.com/act54, vk.com/bolotnoye