Видео: в Болотнинском районе загорелась администрация села

Пожарные работают на месте уже три часа

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Пожар начался в 6:13





Сегодня утром, 19 апреля, в Новосибирской области в селе Светлая Поляна Болотнинского района загорелась администрация.













09:47

В МЧС уточнили, что сейчас на месте работает инспектор, который должен установить причины возгорания. В работах по ликвидации пожара задействованы 12 человек.





09:44

Как сообщил корреспонденту НГС руководитель отряда по ликвидации, сейчас пожарные разбирают и проливают конструкции здания. «Внутри огнём уничтожена кровля по всей площади, произошло выгорание зала, где размещался клуб», — рассказал он.





09:38

Причина пожара пока устанавливается, сообщают в МЧС.





09:34

«Сейчас там находится заместитель, исполняющий обязанности главы. Факт есть возгорания здания. <...> Я сейчас с ним постараюсь связаться, потому что там со связью очень неустойчиво», — сообщили в общественной приёмной администрации Болтнинского района





09:34

Пострадавших нет.





09:33

Огнём уничтожена кровля на площади 510 квадратных метров, повреждено помещение сельского клуба на площади 300 квадратных метров.







09:30

«На момент прибытия пожарной охраны горит внутри здания сельского клуба размером 30 на 17 метров, кирпичное, двухэтажное, электрофицированное, отопление центральное», — передают в МЧС.





09:22

Горящее здание состоит из двух частей: в одной — администрация сельского совета, в другой — сельский клуб в аварийном состоянии.





09:22

Время прибытия — 6:20, открытое горение было ликвидировано в 8:10, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.







09:16

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что пожарные отправились на пожар в 6:13, сейчас, через три часа, они всё ещё работают на месте происшествия.



