В автоинспекции рассказали, как появился мёртвый человек во дворах на Никитина
Оказывается, мужчину сбил водитель грузовика
В Новосибирской автоинспекции рассказали, как погиб мужчина, которого вчера обнаружили во дворах в Октябрьском районе.
Очевидцы в соцсетях сообщали, что на улице Никитина при неизвестных обстоятельствах погиб мужчина. В итоге полицейские нашли причину смерти.
«Водитель 1972 года рождения на автомобиле ЗИЛ двигался задним ходом по межквартальному проезду дома
Савченков уточнил, что водитель с места не уезжал, он растерялся — стоял в стороне и не знал, что делать.
Елена Громкова
Фото предоставлено Владиславом Савченковым