В автоинспекции рассказали, как появился мёртвый человек во дворах на Никитина

Водитель, который сбил мужчину, ехал на грузовике ЗИЛ

В Новосибирской автоинспекции рассказали, как погиб мужчина, которого вчера обнаружили во дворах в Октябрьском районе.







Очевидцы в соцсетях сообщали, что на улице Никитина при неизвестных обстоятельствах погиб мужчина. В итоге полицейские нашли причину смерти.





«Водитель 1972 года рождения на автомобиле ЗИЛ двигался задним ходом по межквартальному проезду дома № 68 от дома № 66 в сторону дома № 70 по улице Никитина. По пути следования совершил наезд на пешехода, который двигался во встречном направлении. В результате мужчина 1943 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





Савченков уточнил, что водитель с места не уезжал, он растерялся — стоял в стороне и не знал, что делать.