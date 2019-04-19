В автоинспекции рассказали, как появился мёртвый человек во дворах на Никитина

Оказывается, мужчину сбил водитель грузовика

Водитель, который сбил мужчину, ехал на грузовике ЗИЛ
Водитель, который сбил мужчину, ехал на грузовике ЗИЛ

В Новосибирской автоинспекции рассказали, как погиб мужчина, которого вчера обнаружили во дворах в Октябрьском районе.


Очевидцы в соцсетях сообщали, что на улице Никитина при неизвестных обстоятельствах погиб мужчина. В итоге полицейские нашли причину смерти.


«Водитель 1972 года рождения на автомобиле ЗИЛ двигался задним ходом по межквартальному проезду дома № 68 от дома № 66 в сторону дома № 70 по улице Никитина. По пути следования совершил наезд на пешехода, который двигался во встречном направлении. В результате мужчина 1943 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


Савченков уточнил, что водитель с места не уезжал, он растерялся — стоял в стороне и не знал, что делать.

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