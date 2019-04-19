Резкий холод отступает: на выходных новосибирцы снова почувствуют весну

Ветер на выходных значительно утихнет

На выходных температура поднимется до +11 градусов по области
На выходных температура поднимется до +11 градусов по области

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — резко пришедшее похолодание постепенно отступает.


Прошедшей ночью ещё ощущалась непогода, о которой мы вчера рассказывали в режиме онлайн. Температура опускалась до -5... -10 градусов, местами — до -15 градусов. 


Сегодня днём, 19 апреля, температура в Новосибирской области будет выше, чем накануне, — днём +2 … +7 градусов. Кроме того, синоптики прогнозировали прекращение осадков, рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. 


«20-го осадки маловероятны, кроме северных районов, температура будет повышаться. Днём температура повысится до +6 … +11, ночью ещё ниже нуля температура, 21-го снова мы ждём осадки, смешанные в виде снега ночью, в виде дождя в дневное время. Температура дневная примерно такая же, как и 20-го: от +6 до +11», — уточнил пресс-секретарь.


Ветер, который ждут на выходных, уже не будет штормовым, он будет дуть со скоростью не сильнее 14 м/с.


Накануне штормовой ветер в Новосибирске погнул светофор и уронил уличный холодильник.

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