Видео: под Новосибирском прошла первая репетиция парада Победы с техникой

Для участия на параде выбрали лучших водителей-механиков

На военном аэродроме Толмачёво под Новосибирском прошла первая тренировка механизированной колонны, которая пройдёт на параде 9 Мая.







«Учения проходили в сложных погодных условиях, во время сильного снега и штормового ветра. Тем не менее, военнослужащие успешно продемонстрировали мастерство управления многотонной техникой в парадном строю», — сообщает телеканал «Звезда».





Для участия в торжественных мероприятиях отобрали лучших водителей-механиков и экипажи. Им предстоит выдерживать установленную скорость, дистанцию, выполнить различные маневры и при этом не нарушить синхронность в движениях парадной коробки.





По информации пресс-службы ЦВО, этом году в параде задействуют бронированные автомобили «Тигр-М СпН», бронетранспортеры БТР-82А, 152-мм гаубицы «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки (САУ) «Нона-СВК», реактивные системы залпового огня «Ураган», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и другую технику.







Впервые по центральной площади Новосибирска пройдут бронированные автомобили «Тайфун» и комплексы БПЛА «Орлан-10». Всего в механизированной части парада будет задействуют около 50 единиц военной техники.









До этого в начале апреля парад репетировали на плацу.