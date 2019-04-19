Видео: под Новосибирском прошла первая репетиция парада Победы с техникой

Тренировка проходила при штормовом ветре

Для участия на параде выбрали лучших водителей-механиков
Для участия на параде выбрали лучших водителей-механиков

На военном аэродроме Толмачёво под Новосибирском прошла первая тренировка механизированной колонны, которая пройдёт на параде 9 Мая.


«Учения проходили в сложных погодных условиях, во время сильного снега и штормового ветра. Тем не менее, военнослужащие успешно продемонстрировали мастерство управления многотонной техникой в парадном строю», — сообщает телеканал «Звезда».


Для участия в торжественных мероприятиях отобрали лучших водителей-механиков и экипажи. Им предстоит выдерживать установленную скорость, дистанцию, выполнить различные маневры и при этом не нарушить синхронность в движениях парадной коробки.


По информации пресс-службы ЦВО, этом году в параде задействуют бронированные автомобили «Тигр-М СпН», бронетранспортеры БТР-82А, 152-мм гаубицы «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки (САУ) «Нона-СВК», реактивные системы залпового огня «Ураган», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и другую технику.


Впервые по центральной площади Новосибирска пройдут бронированные автомобили «Тайфун» и комплексы БПЛА «Орлан-10». Всего в механизированной части парада будет задействуют около 50 единиц военной техники.



До этого в начале апреля парад репетировали на плацу.

Прочтений: 1917

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено